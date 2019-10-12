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Здание бывшей поликлиники в Стерлибашево перепланируют под квартиры для молодых врачей

Добавлено: 12.10.19
Просмотров: 54
Рубрика: Экономика
Теги: Стерлибашевский район
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Здание бывшей поликлиники в Стерлибашево перепланируют под квартиры для молодых врачей

В Стерлибашево под 12 квартир для молодых врачей перепланируют здание бывшей поликлиники.


На территории Центральной районной больницы села Стерлибашево находится двухэтажное здание бывшей поликлиники 1968 года постройки. Главврач больницы Ильшат Яппаров рассказал главе Башкортостана, что здание с 2015 года находится на консервации. В планах провести перепланировку здания и обустроить здесь 12 квартир для молодых медицинских специалистов, привлекаемых после окончания учебных заведений в район. Ориентировочная сумма работ составляет около 10 млн рублей. Радий Хабиров сказал, что это разумное решение и он его поддерживает.

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В больнице глава региона побеседовал с молодыми врачами, поинтересовался условиями работы.
«Хочу еще раз напомнить вам, что в республике действует программа по финансовой поддержке узких специалистов. На нее выделено 125 млн рублей. Используйте ее возможности», — сказал Радий Хабиров.
Он поинтересовался тем, как обстоит ситуация в районе с онкозаболеваниями. По словам главврача больницы, к сожалению Стерлибашевский район превышает среднереспубликанские показатели. Анализ ситуации показал, что в первую очередь это связано с тем, что в районе проживает очень много пожилых людей.
«Я дам поручение Минздраву, чтобы они к вам прислали специалистов республиканского онкоцентра для методической помощи и консультаций», — отметил Радий Хабиров.

Медицинские работники рассказали, что фельдшера уже начали получать выплаты в размере 5 тысяч рублей за то, что они на первой стадии обнаружили онкозаболевание, при этом некоторые уже по два раза. Они поблагодарили Радия Хабирова за такую поддержку и материальное стимулирование медицинских работников.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ИА "Башинформ"
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