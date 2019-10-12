Здание бывшей поликлиники в Стерлибашево перепланируют под квартиры для молодых врачей
В Стерлибашево под 12 квартир для молодых врачей перепланируют здание бывшей поликлиники.
На территории Центральной районной больницы села Стерлибашево находится двухэтажное здание бывшей поликлиники 1968 года постройки. Главврач больницы Ильшат Яппаров рассказал главе Башкортостана, что здание с 2015 года находится на консервации. В планах провести перепланировку здания и обустроить здесь 12 квартир для молодых медицинских специалистов, привлекаемых после окончания учебных заведений в район. Ориентировочная сумма работ составляет около 10 млн рублей. Радий Хабиров сказал, что это разумное решение и он его поддерживает.
Читайте также:В Стерлибашевском районе Радий Хабиров поручил отремонтировать спорткомплекс «Стерля»
Медицинские работники рассказали, что фельдшера уже начали получать выплаты в размере 5 тысяч рублей за то, что они на первой стадии обнаружили онкозаболевание, при этом некоторые уже по два раза. Они поблагодарили Радия Хабирова за такую поддержку и материальное стимулирование медицинских работников.