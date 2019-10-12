В Федоровском районе подходит к завершению строительство бассейна

25-ти метровый плавательный бассейн в селе Федоровка Федоровского района Башкирии вошел в число 100 юбилейных объектов к 100-летию Башкортостана. Его строительство началось в августе 2018 года.





Заместитель генерального директора ООО «МегаСтрой Монтаж» Олег Матвеев рассказал, что общая площадь здания превышает 1627 квадратных метров.

«В настоящее время ведется наружная отделка, завершаются работы по возведению внутренних стен и перегородок. Начата работа по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации, тепловых сетей и наружных электросетей», — сообщил Олег Матвеев.

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На сегодняшний день выполнены все работы по фундаменту объекта — залиты монолитные стены технического подполья и монолитная чаша. Произведен монтаж каркаса здания, возведены наружные стены и перекрытие техподполья. Завершены работы по установке кровли.Радий Хабиров напомнил, что в Башкортостане принята республиканская программа по строительству бассейнов в районных центрах. Всего на сегодняшний день 16 районов не имеют своего бассейна и к 2024 году все муниципалитеты республики должны будут иметь свои плавательные центры.