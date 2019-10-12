В Федоровском районе подходит к завершению строительство бассейна

На сегодняшний день выполнены все работы по фундаменту объекта — залиты монолитные стены технического подполья и монолитная чаша. Произведен монтаж каркаса здания, возведены наружные стены и перекрытие техподполья. Завершены работы по установке кровли.
«В настоящее время ведется наружная отделка, завершаются работы по возведению внутренних стен и перегородок. Начата работа по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации, тепловых сетей и наружных электросетей», — сообщил Олег Матвеев.
Радий Хабиров напомнил, что в Башкортостане принята республиканская программа по строительству бассейнов в районных центрах. Всего на сегодняшний день 16 районов не имеют своего бассейна и к 2024 году все муниципалитеты республики должны будут иметь свои плавательные центры. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram