Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Федоровском районе подходит к завершению строительство бассейна

В Федоровском районе подходит к завершению строительство бассейна

Добавлено: 12.10.19
Просмотров: 66
Рубрика: Экономика
Теги: Федоровский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Федоровском районе подходит к завершению строительство бассейна

25-ти метровый плавательный бассейн в селе Федоровка Федоровского района Башкирии вошел в число 100 юбилейных объектов к 100-летию Башкортостана. Его строительство началось в августе 2018 года.


Заместитель генерального директора ООО «МегаСтрой Монтаж» Олег Матвеев рассказал, что общая площадь здания превышает 1627 квадратных метров.

В Федоровском районе начали строить бассейн

Читайте также:

В Федоровском районе начали строить бассейн
На сегодняшний день выполнены все работы по фундаменту объекта — залиты монолитные стены технического подполья и монолитная чаша. Произведен монтаж каркаса здания, возведены наружные стены и перекрытие техподполья. Завершены работы по установке кровли.
«В настоящее время ведется наружная отделка, завершаются работы по возведению внутренних стен и перегородок. Начата работа по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации, тепловых сетей и наружных электросетей», — сообщил Олег Матвеев.
Радий Хабиров напомнил, что в Башкортостане принята республиканская программа по строительству бассейнов в районных центрах. Всего на сегодняшний день 16 районов не имеют своего бассейна и к 2024 году все муниципалитеты республики должны будут иметь свои плавательные центры.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Федоровском районе начали строить бассейн
Экономика
В Федоровском районе начали строить бассейн
В Уфе появится новый бассейн, который смогут посетить 50 человек за смену
Общество
В Уфе появится новый бассейн, который смогут посетить 50 человек за смену
В Альшеевском районе появится спорткомплекс с бассейном и спортивным залом
Спорт
В Альшеевском районе появится спорткомплекс с бассейном и спортивным залом
В Куюргазинском районе начато строительство бассейна
Экономика
В Куюргазинском районе начато строительство бассейна
В Бурзянском районе новые детские сад и школу планируют сдать раньше срока
Образование
В Бурзянском районе новые детские сад и школу планируют сдать раньше срока
В столице Башкирии возводится бассейн
Общество
В столице Башкирии возводится бассейн
В Кумертау полным ходом идет строительство нового детсада
Экономика
В Кумертау полным ходом идет строительство нового детсада
В Башкирии продолжают строить объекты к 100-летию республики
Общество
В Башкирии продолжают строить объекты к 100-летию республики
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: