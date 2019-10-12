В Федоровском районе в ноябре будет сдан мост в селе Кирюшкино

В ходе своей рабочей поездки по Федоровскому району глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства моста в селе Кирюшкино.





Он был построен хозспособом в 1960 году. Находился в аварийном состоянии. В период паводка мост подтапливался, разделяя населенный пункт на две части. Из-за этого создавалась проблема посещения школьниками образовательного учреждения.

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Фото: ИА "Башинформ"

Всего в деревне Кирюшкино проживает 379 человек, из них на левом берегу 96, среди которых 28 детей. Там же на левом берегу расположены школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, производственное здание фермы. Поэтому строительство моста было жизненно необходимо.Стоимость строительно – монтажных работ вместе с подъездными путями составляет почти 75 млн рублей. Мост будет сдан в эксплуатацию 30 ноября текущего года.