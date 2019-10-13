Башкортостан завоевал Гран-при российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019»

В Москве на ВДНХ завершает работу 21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2019» – крупнейший в России смотр достижений сельского хозяйства.





ВДНХ стал местом притяжения профессионалов агропромышленной сферы со всей России и из-за рубежа. Башкортостан традиционно развернул у центрального входа красочный выставочный стенд, где продемонстрировали свои достижения в цифровизации сельского хозяйства региона, представит научные разработки. Башкирские предприятия порадовали посетителей выставки натуральной и полезной продукцией собственного производства. Все пробовали и приобретали мёд и продукцию пчеловодства, изготовленную по стандартам халяль конину, говядину, курицу, деликатесы из мяса птицы, необычно вкусное угощение и в то же время национальный продукт – «вяленый гусь», башкирские сыры и многие другие угощения.





Насыщенной для башкирской делегации выдалась деловая часть форума. Под руководством исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства РБ – министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова были проведены деловые встречи и переговоры, подписаны соглашения о сотрудничестве.Активно участвовали башкирские аграрии в конкурсной программе выставки. Настоящую россыпь наград получили фермеры и сельхозкооперативы, производители меда, ученые, так первой наградой Башкирского НИИСХ на агропромышленной выставке "Золотая осень-2019" стала серебряная медаль за монографию "Избранные аспекты технологии трансплантации эмбрионов КРС". Более подробно о результатах конкурсной части выставки читайте в наших следующих материалах.

А теперь – главная новость дня! Башкортостан одним из первых среди регионов был удостоен, уже традиционной для нас награды – Гран-при 21-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019»! Поздравляем!



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Фото: agriculture.bashkortostan.ru