В Уфе построят новый корпус поликлиники РКБ имени Куватова

Аукцион объявило управление капитального строительства региона. Прием заявок осуществляется до 24 октября. Строительство начнется уже в ноябре и завершится в 2021 году. Подрядчик должен будет возвести новый корпус здания для поликлиники и предоставить гарантию сроком на пять лет.
Напомним, в июле 2019 года в Уфе началось строительство нового корпуса кардиоцентра и реконструкция действующего. Объект сдадут до 2021 года. Строительством и реконструкцией занимается компания «Фирма СУ-10». С ней республика заключила государственный контракт на 2,6 миллиардов рублей. Деньги поступили из бюджета республики. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram