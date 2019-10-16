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В Уфе построят новый корпус поликлиники РКБ имени Куватова

Добавлено: 16.10.19
Просмотров: 94
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе построят новый корпус поликлиники РКБ имени Куватова

В Башкирии в ноябре 2019 года начнется строительство нового корпуса поликлиники Республиканской клинической больницы имени Куватова.


Сейчас подрядчики подают заявки на получение Госконтракта стоимостью до 1,04 миллиарда рублей. Деньги выделят из республиканского бюджета, сообщается на портале Госзакупок.

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Аукцион объявило управление капитального строительства региона. Прием заявок осуществляется до 24 октября. Строительство начнется уже в ноябре и завершится в 2021 году. Подрядчик должен будет возвести новый корпус здания для поликлиники и предоставить гарантию сроком на пять лет.

Напомним, в июле 2019 года в Уфе началось строительство нового корпуса кардиоцентра и реконструкция действующего. Объект сдадут до 2021 года. Строительством и реконструкцией занимается компания «Фирма СУ-10». С ней республика заключила государственный контракт на 2,6 миллиардов рублей. Деньги поступили из бюджета республики.
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Источник: proural.info
Фото: internist.ru
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