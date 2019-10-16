Хабиров поделился фотокадрами отплытия первой баржи с зерном напрямую до иностранных портов

Глава Башкортостана в соцсетях поделился с подписчиками кадрами отплытия первой баржи с 3000 тоннами зерна, которая отплыла с причала «Илишевский элеватор».





Теперь у республиканских производителей появилась возможность осуществлять поставки водным транспортом напрямую в Иран, страны Прибалтики и Турцию. Такой способ существенно удешевляет затраты на логистику, правда для этого пришлось провести дноуглубительные работы на 20-километровом отрезке реки Белой. Специалисты углубили реку для возможности прохождения судов на участке от деревни Азякуль в Татарстане до деревни Груздевка Илишевского района Башкирии.

- Мы нашли деньги и сделали это за лето, увеличив пропускную способность до класса «река-море», - написал Радий Хабиров. - Такие суда теперь смогут ходить напрямую до иностранных портов, без перегрузки в российских портах. В добрый путь! Семь футов под килем!

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: личная страница Радия Хабирова