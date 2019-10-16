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Хабиров поделился фотокадрами отплытия первой баржи с зерном напрямую до иностранных портов

Добавлено: 16.10.19
Просмотров: 45
Рубрика: Экономика
Теги: Илишевский район
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Хабиров поделился фотокадрами отплытия первой баржи с зерном напрямую до иностранных портов

Глава Башкортостана в соцсетях поделился с подписчиками кадрами отплытия первой баржи с 3000 тоннами зерна, которая отплыла с причала «Илишевский элеватор».


Теперь у республиканских производителей появилась возможность осуществлять поставки водным транспортом напрямую в Иран, страны Прибалтики и Турцию. Такой способ существенно удешевляет затраты на логистику, правда для этого пришлось провести дноуглубительные работы на 20-километровом отрезке реки Белой. Специалисты углубили реку для возможности прохождения судов на участке от деревни Азякуль в Татарстане до деревни Груздевка Илишевского района Башкирии.

В Илишевском районе углубят русло реки Белой для экспорта зерна

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- Мы нашли деньги и сделали это за лето, увеличив пропускную способность до класса «река-море», - написал Радий Хабиров. - Такие суда теперь смогут ходить напрямую до иностранных портов, без перегрузки в российских портах. В добрый путь! Семь футов под килем!
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: личная страница Радия Хабирова
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