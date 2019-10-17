В Башкирии 36 филиалов «Башкиравтодора» пополнились 54 единицами новой спецтехники
Сегодня автопарк АО «Башкиравтодор» пополнился 54 единицами новой техники, которая распределена среди 36 филиалов предприятия и отправится в районы Башкортостана. Она будет задействована в ремонте, строительстве и содержании дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
Ключи от новой дорожной техники вручил глава Башкортостана Радий Хабиров. Он поздравил дорожников с их профессиональным праздником и напомнил, что республика занимает второе место в России по протяженности дорог.
Генеральный директор АО «Башкиравтодор» Андрей Пролипото рассказал, что их филиалы получать 12 новых автогрейдеров, 10 колесных тракторов, 10 фронтальных погрузчиков XGMA, 15 машин для коммунального и дорожного хозяйства УДМК на базе трактора Беларус 82.1.
По словам генерального директора «Башкиравтодора», в этом году предприятие планирует выйти на прибыль и это стало возможным благодаря поддержке со стороны правительства.