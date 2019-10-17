В Башкирии 36 филиалов «Башкиравтодора» пополнились 54 единицами новой спецтехники

Сегодня автопарк АО «Башкиравтодор» пополнился 54 единицами новой техники, которая распределена среди 36 филиалов предприятия и отправится в районы Башкортостана. Она будет задействована в ремонте, строительстве и содержании дорог регионального, межмуниципального и местного значения.





Ключи от новой дорожной техники вручил глава Башкортостана Радий Хабиров. Он поздравил дорожников с их профессиональным праздником и напомнил, что республика занимает второе место в России по протяженности дорог.

«Это определенная ответственность, вы обслуживаете много населенных пунктов, дороги должны быть открыты круглый год, учитывая сложные климатические условия. Мы помогали и будем помогать вам. Желаю вам, чтобы вы качественно работали, без происшествий. Работа у вас неимоверно тяжелая, труд дорожника — одна из сложных профессий. На вас держится наша безопасность и комфорт», — сказал Радий Хабиров.





И.о. председателя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов рассказал, что в этом году на приобретение дорожной техники из республиканского бюджета выделено 500 млн рублей и это большая поддержка со стороны правительства. Всего в этом году будет закуплено 97 единиц техники, оставшуюся часть приобретут до конца текущего года.

Генеральный директор АО «Башкиравтодор» Андрей Пролипото рассказал, что их филиалы получать 12 новых автогрейдеров, 10 колесных тракторов, 10 фронтальных погрузчиков XGMA, 15 машин для коммунального и дорожного хозяйства УДМК на базе трактора Беларус 82.1.



По словам генерального директора «Башкиравтодора», в этом году предприятие планирует выйти на прибыль и это стало возможным благодаря поддержке со стороны правительства.

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