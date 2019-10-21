Минфин и Центробанк хотят пересмотреть реформу ОСАГО

Пересмотреть ряд ключевых изменений новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года, планируют Центробанк, Минфин и банковский комитет Госдумы. В ведомствах обеспокоены возможным ростом тарифов из-за подготовленных правительством изменений.





«Изучаются болевые точки. То, что может спровоцировать рост тарифов полиса ОСАГО», — сообщил «Коммерсанту» президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

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Фото: auto.mail.ru

Стороны обсуждают отказ от уже обещанного увеличения лимита выплат страховщикам по ущербу жизни и здоровья при авариях в четыре раза (до 2 миллионов рублей), а также сохранение территориального коэффициента при расчете цены полиса и лишение страховщиков возможности варьировать тарифы внутри групп автовладельцев из одного и того же региона.Также в ходе реформы с октября 2020 года предполагается отмена коэффициента мощности автомобиля. Сейчас этот параметр может повышать стоимость страховки в 1,6 раза. Но планируется ввести так называемый коэффициент страховщика. Это позволит учитывать манеру вождения и грубые нарушения правил дорожного движения.О росте тарифов после запуска реформы стало известно еще летом. Сообщалось, что сумма страховки после реформы может вырасти до 70%. При этом ОСАГО «идеальному» водителю обойдется в 2,5 тысячи рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Сейчас размер средней премии по ОСАГО в России составляет 5,2 тысячи рублей.