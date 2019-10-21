В Башкирии предложили сжигать мусор в мини-заводах
В Башкортостане предлагают внедрять мини — мусоросжигательные заводы. С помощью этих установок планируется бороться с несанкционированными свалками. Идея была озвучена на оперативном совещании в Правительстве республики.
«На 1 января было зарегистрировано 2918 несанкционированных свалок. В декабре прошлого года муниципалитетами были утверждены планы по ликвидации свалок. С января началась работа. За первые три квартала было ликвидировано 337 свалок. Активная работа велась в Мелеузовском, Ишимбайском, Илишевском, Гафурийском, Шаранском, Благоварском, Дюртюлинском районах, а также в городах Уфа и Нефтекамск. Не приступили к ликвидации свалок – в Абзелиловском, Аскинском, Бирском, Бурзянском, Караидельском, Куюргазинском районах и тд», — отметил и.о. министра экологии республики Урал Искандеров.