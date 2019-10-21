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В Башкирии предложили сжигать мусор в мини-заводах

Добавлено: 21.10.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии предложили сжигать мусор в мини-заводах

В Башкортостане предлагают внедрять мини — мусоросжигательные заводы. С помощью этих установок планируется бороться с несанкционированными свалками. Идея была озвучена на оперативном совещании в Правительстве республики. 


«На 1 января было зарегистрировано 2918 несанкционированных свалок. В декабре прошлого года муниципалитетами были утверждены планы по ликвидации свалок. С января началась работа. За первые три квартала было ликвидировано 337 свалок. Активная работа велась  в Мелеузовском, Ишимбайском, Илишевском, Гафурийском, Шаранском, Благоварском, Дюртюлинском районах, а также в городах Уфа и Нефтекамск. Не приступили к ликвидации свалок – в Абзелиловском, Аскинском, Бирском, Бурзянском, Караидельском,  Куюргазинском районах и тд», — отметил и.о. министра экологии республики Урал Искандеров. 

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Одним из путей решения проблемы названо приобретение в муниципалитеты небольших установок по ликвидации свалок. Их стоимость составляет от 1,5 до 35 миллионов рублей. Установка работает по принципу сжигания отходов. 
«Это хорошая история. Но нужно внимательно все изучить с Росприроднадзором и экспертами. Поскольку там идет сжигание отходов, насколько это безопасно», — заявил Глава республики Радий Хабиров.
Также было принято решение приобрести мини — мусоросжигательный завод и в пилотном режиме установить его в одном из районов, в отдалении от населенных пунктов.
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Источник: gtrk.tv
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