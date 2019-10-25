В Башкирии перекрестки станут еще светлее

В республике с 2020 года на перекрестках дорог будут устанавливаться новые фонари, имеющие более яркий уровень света. Работы будут вестись в рамках республиканской программы модернизации системы наружного освещения. Об этом рассказал заместитель министра ЖКХ РБ Юрий Палтусов.





Установка на перекрестках мощных фонарей нужна, прежде всего, в целях безопасности. Точки пересечения транспортных потоков традиционного являются местом концентрации ДТП, здесь часто сбивают пешеходов, в том числе детей. Лучшая освещенность позволит поднять безопасность преодоления перекрестков для всех участников дорожного движения.

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По итогам 2018 года общее число действующих светоточек в Башкирии составляло 259 тысяч, доля освещенных частей улиц и проездов – 67%. Для достижения стопроцентного уровня освещенности до 2024 года планируется дополнительно установить 140 тысяч светильников и 43 тысяч опор. Стоимость работ оценивается в 3,8 млрд. рублей.В 2019 году в Башкирии планируется заменить 9 тысяч светильников и дополнительно установить 23 тысячи. Объем финансирования составит 648 млн рублей, из которых 10% выделят местные бюджеты, а остальное – бюджет республики.