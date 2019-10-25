Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии перекрестки станут еще светлее

В Башкирии перекрестки станут еще светлее

Добавлено: 25.10.19
Просмотров: 119
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии перекрестки станут еще светлее

В республике с 2020 года на перекрестках дорог будут устанавливаться новые фонари, имеющие более яркий уровень света. Работы будут вестись в рамках республиканской программы модернизации системы наружного освещения. Об этом рассказал заместитель министра ЖКХ РБ Юрий Палтусов.


Установка на перекрестках мощных фонарей нужна, прежде всего, в целях безопасности. Точки пересечения транспортных потоков традиционного являются местом концентрации ДТП, здесь часто сбивают пешеходов, в том числе детей. Лучшая освещенность позволит поднять безопасность преодоления перекрестков для всех участников дорожного движения.

В Башкирии на наружное освещение населенных пунктов планируется потратить более полумиллиарда рублей

Читайте также:

В Башкирии на наружное освещение населенных пунктов планируется потратить более полумиллиарда рублей
По итогам 2018 года общее число действующих светоточек в Башкирии составляло 259 тысяч, доля освещенных частей улиц и проездов – 67%. Для достижения стопроцентного уровня освещенности до 2024 года планируется дополнительно установить 140 тысяч светильников и 43 тысяч опор. Стоимость работ оценивается в 3,8 млрд. рублей.

В 2019 году в Башкирии планируется заменить 9 тысяч светильников и дополнительно установить 23 тысячи. Объем финансирования составит 648 млн рублей, из которых 10% выделят местные бюджеты, а остальное – бюджет республики.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В 27 населенных пунктах Бураевского района модернизировали уличное освещение
ЖКХ
В 27 населенных пунктах Бураевского района модернизировали уличное освещение
Радий Хабиров поручил главам районов доработать вопрос освещения населенных пунктов Башкирии
Политика
Радий Хабиров поручил главам районов доработать вопрос освещения населенных пунктов Башкирии
В Башкирии выделят более 7 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону
ЖКХ
В Башкирии выделят более 7 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону
В Башкирии на наружное освещение населенных пунктов планируется потратить более полумиллиарда рублей
Экономика
В Башкирии на наружное освещение населенных пунктов планируется потратить более полумиллиарда рублей
В Башкортостане на освещение муниципалитетов планируют затратить 648 млн руб
Экономика
В Башкортостане на освещение муниципалитетов планируют затратить 648 млн руб
В Башкирии смонтировали 1593 фонаря в 26 селах
Политика
В Башкирии смонтировали 1593 фонаря в 26 селах
В Башкирии около 600 школ не имеют нормального освещения своих территорий
Образование
В Башкирии около 600 школ не имеют нормального освещения своих территорий
Радий Хабиров дал указание увеличить освещенность в селах и деревнях
Политика
Радий Хабиров дал указание увеличить освещенность в селах и деревнях
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: