В Белебее появится индустриальный парк

В Белебее на месте бывшей воинской части планируется создание индустриального парка, сообщили в Корпорации развития Башкирии.





Специалисты осмотрели две площадки площадью 100 га и 10 га. Вскоре в администрации района организуют встречу с предпринимателями, на которой их ознакомят с преимуществами размещения производства в индустриальном парке. Список потенциальных резидентов уже составлен.

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Фото: m.beboo.ru

Белебею в конце 2016 года присвоен статус территории опережающего развития, что дает резидентам существенные льготы.К 2024 году объем валового регионального продукта должен вырасти до 2 трлн рублей, в соответствии с «сентябрьским» указом главы Башкирии Радия Хабирова, для чего потребуется создать две экономические зоны, 50 индустриальных, агропромышленных и технопарков.