Администрация Сибая купит себе 4 новые машины за 4,4 млн рублей бюджетных средств

Администрация Сибая купит себе новые машины. За четыре штуки власти выложат 4,4 миллиона рублей. За все платит бюджет.





Один автомобиль обойдется в 1,2 миллиона рублей. Он должен быть обязательно серебристого цвета, иметь управление на руле, датчики парковки и круиз-контроль с ограничителем скорости.

— Это обеспечение нормальных условий труда водителей — организация отдыха водителей во время длительной стоянки автомобиля, — говорит администрация.





— Цвет обуславливается тем, что на нем менее заметна маркость авто, что приводит к экономии на мытье автомобиля. А остальные функции необходимы для безопасности участников дорожного движения, круиз-контроль, например, не даст автомобилю поехать быстрее заданной скорости, — объясняет свой выбор администрация города.Также в автомобиле обязательно должна быть аудиосистема, экран с радио, МР3, RDS, Apple Carplay и Android Auto.Не обойтись чиновникам и без подогрева руля. Они объяснили его наличие тем, что он нужен для придания рулю комфортной температуры.Следующий пункт госзакупки — приборная панель c монохромным дисплеем TFT. Она должна быть не менее 4.2' и обязательно электронная.





— На ней будут отображены основные параметры автомобиля. Это нужно для большей информативности водителя, некоторые выводимые на дисплей показатели рассчитываются с повышенной точностью, — объяснили в сибайской мэрии.

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А вот отделка руля кожей на машинах для чиновников нужна для избежания потливости рук и излишнего скольжения их во время управления автомобилем.