Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Администрация Сибая купит себе 4 новые машины за 4,4 млн рублей бюджетных средств

Администрация Сибая купит себе 4 новые машины за 4,4 млн рублей бюджетных средств

Добавлено: 29.10.19
Просмотров: 104
Рубрика: Экономика
Теги: Сибай
Комментарии (0)
Загрузка...
Администрация Сибая купит себе 4 новые машины за 4,4 млн рублей бюджетных средств

Администрация Сибая купит себе новые машины. За четыре штуки власти выложат 4,4 миллиона рублей. За все платит бюджет.


Один автомобиль обойдется в 1,2 миллиона рублей. Он должен быть обязательно серебристого цвета, иметь управление на руле, датчики парковки и круиз-контроль с ограничителем скорости.

В Сибае предприниматель предложил участковому взятку

Читайте также:

В Сибае предприниматель предложил участковому взятку
— Цвет обуславливается тем, что на нем менее заметна маркость авто, что приводит к экономии на мытье автомобиля. А остальные функции необходимы для безопасности участников дорожного движения, круиз-контроль, например, не даст автомобилю поехать быстрее заданной скорости, — объясняет свой выбор администрация города.

Также в автомобиле обязательно должна быть аудиосистема, экран с радио, МР3, RDS, Apple Carplay и Android Auto.
— Это обеспечение нормальных условий труда водителей — организация отдыха водителей во время длительной стоянки автомобиля, — говорит администрация.
Не обойтись чиновникам и без подогрева руля. Они объяснили его наличие тем, что он нужен для придания рулю комфортной температуры.
Следующий пункт госзакупки — приборная панель c монохромным дисплеем TFT. Она должна быть не менее 4.2' и обязательно электронная.


— На ней будут отображены основные параметры автомобиля. Это нужно для большей информативности водителя, некоторые выводимые на дисплей показатели рассчитываются с повышенной точностью, — объяснили в сибайской мэрии.
А вот отделка руля кожей на машинах для чиновников нужна для избежания потливости рук и излишнего скольжения их во время управления автомобилем.
Читать еще...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Краснокамском районе за 4,3 млн рублей бюджетных средств купят жилье для главы муниципалитета
Экономика
В Краснокамском районе за 4,3 млн рублей бюджетных средств купят жилье для главы муниципалитета
На организацию Дня города в Уфе потратят 1,5 млн рублей
Общество
На организацию Дня города в Уфе потратят 1,5 млн рублей
В Сибае начата экстренная эвакуация жителей в пункты временного размещения
Происшествия
В Сибае начата экстренная эвакуация жителей в пункты временного размещения
На борьбу со снегом в Уфе закупят дополнительно 39 единиц техники
ЖКХ
На борьбу со снегом в Уфе закупят дополнительно 39 единиц техники
В Нуримановского района Башкирии обнаружили неэффективное использование 160 млн рублей
Экономика
В Нуримановского района Башкирии обнаружили неэффективное использование 160 млн рублей
ОСАГО для пьяных водителей подорожает в 5 раз
Общество / Человек и закон
ОСАГО для пьяных водителей подорожает в 5 раз
Приказ МВД: переоборудование автомобиля запрещено
Общество / Человек и закон
Приказ МВД: переоборудование автомобиля запрещено
Как сэкономить автомобильное топливо зимой: 8 способов
Общество / Это интересно
Как сэкономить автомобильное топливо зимой: 8 способов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: