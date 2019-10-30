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В России может увеличиться количество нацпроектов

Добавлено: 30.10.19
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Рубрика: Экономика
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В России может увеличиться количество нацпроектов

Количество нацпроектов, которые были запущены в прошлом году, может увеличиться с 12 до 15, причем некоторые из новых проектов формально могут не быть национальными. Кроме того, как заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин, могут измениться бюджетные траты на реализацию нацпроектов.


«Есть идея увеличить количество проектов, возможно даже до 14 или 15. Но они не будут называться нацпроектами, хотя по своей сути очень на них похожи», — рассказал Горнин в интервью «Известиям».

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В качестве примера дополнительного нацпроекта он привел программу социально-экономического развития Дальнего Востока.

По словам замминистра, нацпроекты могут появиться, в частности, в сфере сельского хозяйства. Он также отметил, что сумма в 25,7 трлн рублей, заложенная на нацпроекты до 2024 года, «не является безусловной константой».
«Но каких-то особых планов по пересмотру объемов финансового обеспечения нацпроектов у нас сейчас нет», — подчеркнул Горнин.
Нацпроекты начали разрабатываться весной прошло года после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В октябре 2018 года и в январе 2019-го было запущено в общей сложности 12 проектов в таких областях, как «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».
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Источник: ura.news
Фото: ura.news
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