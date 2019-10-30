Гарантированный пенсионный план: что это

Центральный банк и Министерство финансов представили для ознакомления новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). По информации агентства РИА Новости сегодня, 29 октября в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" был презентован очередной законопроект по реформированию пенсионных вкладов. В презентации принимали участие первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев. Они ознакомили собравшихся с основными положениями законопроекта.





Новый закон позволит россиянам самостоятельно формировать свою негосударственную пенсию при финансовой поддержке со стороны государства. Это означает что, пенсионные взносы работников по этой схеме в размере не более шести процентов от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц. Помимо прочего, в законе, заложена льгота в виде изменённого коэффициента при расчёте налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы сотрудников, а также социальный вычет, если работник отчисляет на взносы свыше шести процентов от зарплаты.

"Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой стороны — гарантированно, с третьей стороны — чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами и чтобы всегда был ответ на вопрос, кто в этих спорах прав, кто виноват", — прокомментировал законопроект Моисеев.





Участие в ГПП будет добровольным, при этом договор вступает в силу после первого платежа. Размер взносов участник программы будет определять самостоятельно, при этом менять его можно сколько угодно раз. Программа также предусматривает период "ремиссии" продолжительностью полгода, когда можно забрать обратно перечисленные в систему средства.

Предполагается также что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Кроме того, учитывается возможность досрочной выплаты при тяжёлых жизненных ситуациях, наследование этих средств.



Ну что же – можно поблагодарить руководство ЦБ и Минфина за прекрасную пенсионную инициативу, однако население нашей страны ещё помнит «Программу государственного софинансирования пенсионных вкладов», а также заморозку накопительной части этих вкладов. И насколько россияне, после всех озвученных пенсионных реформ, теперь доверяют ЦБ и правительству покажет ближайшее время.