Гарантированный пенсионный план: что это
Центральный банк и Министерство финансов представили для ознакомления новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). По информации агентства РИА Новости сегодня, 29 октября в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" был презентован очередной законопроект по реформированию пенсионных вкладов. В презентации принимали участие первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев. Они ознакомили собравшихся с основными положениями законопроекта.
Новый закон позволит россиянам самостоятельно формировать свою негосударственную пенсию при финансовой поддержке со стороны государства. Это означает что, пенсионные взносы работников по этой схеме в размере не более шести процентов от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц. Помимо прочего, в законе, заложена льгота в виде изменённого коэффициента при расчёте налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы сотрудников, а также социальный вычет, если работник отчисляет на взносы свыше шести процентов от зарплаты.
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Предполагается также что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Кроме того, учитывается возможность досрочной выплаты при тяжёлых жизненных ситуациях, наследование этих средств.
Ну что же – можно поблагодарить руководство ЦБ и Минфина за прекрасную пенсионную инициативу, однако население нашей страны ещё помнит «Программу государственного софинансирования пенсионных вкладов», а также заморозку накопительной части этих вкладов. И насколько россияне, после всех озвученных пенсионных реформ, теперь доверяют ЦБ и правительству покажет ближайшее время.