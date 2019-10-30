Пенсии россиян вырастут на 18% в ближайшие три года

«Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы», — цитирует Дроздова РИА «Новости».
Повышенный рост пенсии по сравнению с инфляцией сохранится до 2024 года, отметил глава ПФР.
В 2020 году пенсионный фонд получит 3,239 триллиона рублей из федерального бюджета, в 2021 году в трансферт составит 3,216 триллиона рублей, а к 2022 сократится до 3,191 триллиона рублей. Прогнозируется, что через три года бюджет ПФР станет профицитным до 18,5 миллиарда рублей.
Как сообщалось ранее, в России скоро появится новая система накопительных пенсий, которая позволит гражданам самим выбирать сумму отчислений для негосударственной пенсии. Государство же будет оказывать стимулирующую поддержку участникам системы, например, отчисления менее 6% от заработной платы не будут облагаться НДФЛ. Читать еще...