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Кумыс из Баймакского района начнут поставлять в страны Персидского залива

Добавлено: 01.11.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Баймакский район
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Кумыс из Баймакского района начнут поставлять в страны Персидского залива

Председатель Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов провел встречу с председателем совета директоров компании «Алмаса» доктором Салемом Аль-Бьянони. Участие во встрече также приняли генеральный директор ООО «Медовые Технологии» Елена Габидуллина и учредитель ООО «Сила кочевника» Рим Хафизов.


Предметом встречи стала инициатива руководителя компании «Алмаса» по поставкам башкирского кумыса и кобыльего молока в страны Персидского залива. Экспортировать предполагается сублимированный продукт, изготовленный в Баймакском районе Башкортостана. В перспективе он также рассматривает возможность организации турпоездок для соотечественников в башкирские здравницы на кумысолечение.

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Кувейтский бизнесмен уверен в жизнеспособности проекта, поскольку уже имеет успешный опыт поставок мёда из Башкирии на родину и другие страны Аравийского полуострова. В планах предпринимателя дополнить перечень поставляемой медовой продукции гипоаллергенным мёдом.
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Источник: пресс-служба Госукомитета РБ по внешнеэкономическим связям
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