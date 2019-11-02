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В Уфе начал свою работу цех по переработке экологически чистого молока

Добавлено: 02.11.19
Просмотров: 52
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе начал свою работу цех по переработке экологически чистого молока

1 ноября в Уфе открылся цех по переработке фермерского молока.


На церемонию запуска нового производства были приглашены дети из детского дома №2, которому генеральный директор ГК «Пышка» Расима Мусина обязуется поставлять молоко из этого цеха в течение нескольких лет.

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Вместе с первой леди республики Каринэ Хабировой дети расписали сувенирные пряники. Это получились настоящие шедевры кулинарного искусства. Многие из ребят сказали, что, когда вырастут, хотят стать кондитерами.
- Наш девиз — все, всегда и для всех, как для себя и своего ребенка, — рассказывает Расима Мусина. — Ведь даже чтоб элементарно, кашу хорошую сварить, нужно молоко натуральное, фермерское, из экологически чистых районов республики. Мы возим молоко из Бирского района. Из него делаем всю линейку молочной продукции, включая творог, сметану, корот.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: из открытых источников
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