В Башкирии зарплата сотрудников Почты России выросла на 17%

С 1 ноября зарплата сотрудников 1268 отделений почтовой связи Республики Башкортостан выросла в среднем на 17%. Мероприятия проводятся в рамках второго этапа масштабной программы Почты России по повышению заработной платы сотрудникам основного производства.





Повышение коснулось почтальонов, операторов почтовой связи, начальников отделений и их заместителей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По словам генерального директора АО «Почта России» Николая Подгузова, основная цель программы - довести уровень заработных плат сотрудников основного производства до среднерыночных в регионе по сопоставимым профессиям. Повышение зарплат осуществляется за счет повышения экономической эффективности предприятия. При этом комплексная программа по улучшению условий труда сотрудников включает в себя не только рост их доходов, но и модернизацию почтовой инфраструктуры.Одновременно с Республикой Башкортостан, зарплаты сотрудников почтовых отделений повышены еще в 30 субъектах Российской Федерации. Программа стартовала в мае этого года, а завершится в ноябре следующего, охватив в общей сложности 224 тысячи сотрудников отделений связи по всей стране. В общей сложности на увеличение дохода сотрудников в ближайшие полтора года Почта России направит 11,5 млрд рублей.