Уфимский детский лагерь «Алые паруса» выставили на продажу на Авито

Председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина на своей странице в Facebook сообoила, что детский центр «Алые паруса» выставлен на продажу на Авито.





В объявлении сказано, что владелец готов реализовать актив за 100 млн рублей, покупатель получит право на 32 строения на общей площади 13 тысяч кв. метров. Площадь земельного участка - 81 тысяч кв. метров.

«Неважно, насколько это экономически обоснованно! … Нельзя закрывать и продавать лагерь в Уфе «Алые паруса».- Дети всем сердцем полюбили это место, профессиональный коллектив», – написала Ольга Панчихина.



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Фото: из открытых источников

Впервые о продаже заговорили этим летом, владелец лагеря – предприятие «Гидравлика» решило избавиться от него из-за невыгодности содержания.