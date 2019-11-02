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Уфимский детский лагерь «Алые паруса» выставили на продажу на Авито

Добавлено: 02.11.19
Просмотров: 97
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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Уфимский детский лагерь «Алые паруса» выставили на продажу на Авито

Председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина на своей странице в Facebook сообoила, что детский центр «Алые паруса» выставлен на продажу на Авито.


В объявлении сказано, что владелец готов реализовать актив за 100 млн рублей, покупатель получит право на 32 строения на общей площади 13 тысяч кв. метров. Площадь земельного участка - 81 тысяч кв. метров.

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Впервые о продаже заговорили этим летом, владелец лагеря – предприятие «Гидравлика» решило избавиться от него из-за невыгодности содержания.
«Неважно, насколько это экономически обоснованно! … Нельзя закрывать и продавать лагерь в Уфе «Алые паруса».- Дети всем сердцем полюбили это место, профессиональный коллектив», – написала Ольга Панчихина.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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