В Уфе стал известен список дворов, которые отремонтируют в 2020 году по программе "Башкирские дворики"
Стало известно, какие дворы отремонтируют в Уфе. Они отобраны для участия в программе «Башкирские дворики». Ремонт начнется в следующем году.
Но в программу также входит важное для жителей условие. Согласно ему, для участия в «Башкирских двориках» 1% от общей суммы ремонта должны будут профинансировать жители домов, к которым относятся дворы-участники. Оставшиеся 94% будут профинансированы из республиканского бюджета, а оставшиеся 5% - из бюджета городского.
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Список домов-участников в «Башкирских двориках»:
- Архитектурная, 22, 24;
- Победы, 3/1;
- Интернациональная, 65, 67;
- Первомайская, 43, 45;
- Льва Толстого, 3;
- Кольцевая, 36, 36а, 38;
- Калинина, 8;
- Ульяновых, 31, 39;
- Донского, 34, 38, 40;
- Вологодская, 32, 32/1;
- Черниковская, 87;
- Бориса Хмельницкого, 45, 47, 49, 49/1;
- Расулева, 6, 8;
- Заки Валиди, 62/3;
- Салавата, 11/1;
- Батырская, 4, 4/1, 6, 10, 10/1, 12, 14;
- Кувыкина, 5/1, 7, 7а, 9, 9а, 11/1;
- Авроры, 5/7, 5/8;
- Коммунистическая, 71;
- Цюрупы, 44/1, 44/2;
- Мубарякова, 4/1, 6/1, 8, 10, 10/1;
- Мукскинова, 9, 11;
- Летчиков, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6;
- Аксакова, 58, 58/1;
- Гоголя, 55а;
- Карима, 50;
- Ленина, 59;
- Ахметова, 322, 322/1, 322/2, 322а, 324;
- Комсомольская, 21, 21/1, 24, 26, 28, 28/1;
- Парковая, 12, 14, 14/1, 14/2, 18а, 18/2;
- Зорге, 47/2;
- Набережная реки Уфы, 43, 43/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 47, 47/1, 69, 69/1, 71;
- Королева, 29, 29/1, 29/2;
- Гагарина, 28/1, 28/2, 30, 74, 74/2;
- Бикбая, 38;
- проспект Октября, 6, 6/2, 6/3, 103/1, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4;
- Бессонова, 3, 5;
- Электрификации, 54/4, 54/5, 54/6;
- Губайдуллина, 21/2, 21/3, 25/2, 25/3;
- Айская, 75;
- Революционная, 16, 18/20, 163, 167, 167/1, 167а, 173, 265;
- Менделеева, 173;
- Мингажева, 156, 158;
-Бакалинская, 60, 60/1, 62;
- Таллинская, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б;
- Правды, 4, 4/1, 6, 6а, 8, 8/1, 8а, 10, 10а;
- Транспортная, 50/1, 50/2, 50/3, 52, 52/2, 52/3, 52/4.
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