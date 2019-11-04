В Уфе стал известен список дворов, которые отремонтируют в 2020 году по программе "Башкирские дворики"

Стало известно, какие дворы отремонтируют в Уфе. Они отобраны для участия в программе «Башкирские дворики». Ремонт начнется в следующем году.





Но в программу также входит важное для жителей условие. Согласно ему, для участия в «Башкирских двориках» 1% от общей суммы ремонта должны будут профинансировать жители домов, к которым относятся дворы-участники. Оставшиеся 94% будут профинансированы из республиканского бюджета, а оставшиеся 5% - из бюджета городского.





Напомним, что приказ о проведении программы «Башкирские дворики» был опубликован еще в апреле. Куратором является министерство ЖКХ РБ. Сама же программа рассчитана на 6 лет, сроки проведения: с 2019 по 2024 г., и в ней участвуют дворы не только Уфы, но и всей республики.Список домов-участников в «Башкирских двориках»:- Архитектурная, 22, 24;- Победы, 3/1;- Интернациональная, 65, 67;- Первомайская, 43, 45;- Льва Толстого, 3;- Кольцевая, 36, 36а, 38;- Калинина, 8;- Ульяновых, 31, 39;- Донского, 34, 38, 40;- Вологодская, 32, 32/1;- Черниковская, 87;- Бориса Хмельницкого, 45, 47, 49, 49/1;- Расулева, 6, 8;- Заки Валиди, 62/3;- Салавата, 11/1;- Батырская, 4, 4/1, 6, 10, 10/1, 12, 14;- Кувыкина, 5/1, 7, 7а, 9, 9а, 11/1;- Авроры, 5/7, 5/8;- Коммунистическая, 71;- Цюрупы, 44/1, 44/2;- Мубарякова, 4/1, 6/1, 8, 10, 10/1;- Мукскинова, 9, 11;- Летчиков, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6;- Аксакова, 58, 58/1;- Гоголя, 55а;- Карима, 50;- Ленина, 59;- Ахметова, 322, 322/1, 322/2, 322а, 324;- Комсомольская, 21, 21/1, 24, 26, 28, 28/1;- Парковая, 12, 14, 14/1, 14/2, 18а, 18/2;- Зорге, 47/2;- Набережная реки Уфы, 43, 43/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 47, 47/1, 69, 69/1, 71;- Королева, 29, 29/1, 29/2;

- Гагарина, 28/1, 28/2, 30, 74, 74/2;

- Бикбая, 38;

- проспект Октября, 6, 6/2, 6/3, 103/1, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4;

- Бессонова, 3, 5;

- Электрификации, 54/4, 54/5, 54/6;

- Губайдуллина, 21/2, 21/3, 25/2, 25/3;

- Айская, 75;

- Революционная, 16, 18/20, 163, 167, 167/1, 167а, 173, 265;

- Менделеева, 173;

- Мингажева, 156, 158;

-Бакалинская, 60, 60/1, 62;

- Таллинская, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б;

- Правды, 4, 4/1, 6, 6а, 8, 8/1, 8а, 10, 10а;

- Транспортная, 50/1, 50/2, 50/3, 52, 52/2, 52/3, 52/4.





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