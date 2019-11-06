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В Башкирии будут тратить деньги на улучшение жизни граждан

Добавлено: 06.11.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии будут тратить деньги на улучшение жизни граждан

Радий Хабиров рассказал о том, как вырастет зарплата в Башкирии в 2020 году. По словам руководителя республики, в следующем году на эти цели заложено на 1,6 миллиардов рублей больше, чем в этому году. Помимо этого глава региона расписал и другие значительные прибавки в бюджете республики.


Рост зарплат бюджетников по данным Радия Хабирова за три года составит около 9,7 миллиардов рублей. Это большая сумма, которую заметит каждый житель республики, работающий в бюджетной сфере. Помимо этого вырастут расходы на соцобеспечение - около 3,2 миллиардов рублей.

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Отдельные беспрецендентные бюджеты заложены на ремонт дворов, подъездов, благоустройство территорий. На эти цели будет выделено 14,1 млрд рублей. Радий Хабиров подчеркивает, что этих средств хватит, что вычеркнуть эту проблему из того, что нужно сделать в республике.

До 3,1 млрд рублей привлекут на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, еще 1 млрд рублей даст федеральный бюджет. Таким образом с учетом программы страхования расходы на медицину составят 91 миллиард рублей

Радий Хабиров, Глава Башкирии
Эти цифры мы направили в эти дни в Госсобрание республики. Надеемся, депутаты поддержат нас в стремлении тратить деньги ровно на то и только на то, что делает жизнь граждан лучше.
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Источник: bash.news
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