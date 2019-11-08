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В Аургазинском районе открылась новая спортплощадка с покрытием из резиновой крошки

Добавлено: 08.11.19
Просмотров: 87
Рубрика: Экономика
Теги: Аургазинский район
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В Аургазинском районе открылась новая спортплощадка с покрытием из резиновой крошки

Вчера в селе Семенкино Аургазинского района открылась спортивная площадка с беговой дорожкой. Финансирование строительства велось в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» по линии Минсельхоза республики.


Спортивная площадка площадью 7200 кв. метров с покрытием из резиновой крошки предназначена для занятий футболом, баскетболом, теннисом, волейболом, хоккеем и бегом. Освещение спортивных объектов позволит проводить занятия и в вечернее время. Общая стоимость строительства данной спортплощадки составила 2 млн 457 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе аграрного ведомства.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба Минсельхоза Башкирии
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