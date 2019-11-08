В Аургазинском районе открылась новая спортплощадка с покрытием из резиновой крошки

Вчера в селе Семенкино Аургазинского района открылась спортивная площадка с беговой дорожкой. Финансирование строительства велось в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» по линии Минсельхоза республики.





Спортивная площадка площадью 7200 кв. метров с покрытием из резиновой крошки предназначена для занятий футболом, баскетболом, теннисом, волейболом, хоккеем и бегом. Освещение спортивных объектов позволит проводить занятия и в вечернее время. Общая стоимость строительства данной спортплощадки составила 2 млн 457 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе аграрного ведомства.

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Фото: пресс-служба Минсельхоза Башкирии

В рамках федеральной целевой программы на днях завершилась газификация двух деревень в Гафурийском районе. Длина новых газопроводов в Воиновке и Ивановке составила 5,5 километра, стоимость работ — 4,9 млн рублей. Это позволило обеспечить газом по 57 жилых домов в каждой из деревень.