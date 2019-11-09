В Белорецком районе состоялся официальный запуск дробильно-сортировочного комплекса Metso

В Башкортостане на Абзаковском месторождении туфов и порфиритов 9 ноября состоялся официальный запуск дробильно-сортировочного комплекса Metso.





Приобретенная для карьера предприятием «Башкиравтодор» новая установка по добыче щебня различных фракций позволит увеличить производство инертных материалов почти в три раза. По словам председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова, новый дробильный комплекс позволит использовать высококачественный высокопрочный абзаковский щебень в дорожном хозяйстве республики. Это новая страница в развитии дорожной отрасли как Башкирии, так и регионов Поволжья и Урала.

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Дробильно-сортировочный комплекс запустили с нажатия красной кнопки. Добытую в Абзаковском карьере горную породу выгрузили «КамАЗом» в дробилку, где она сортируется по фракциям. В итоге новая установка выдала семь разновидностей фракций., площадью 32 га, расположен в трёх километрах северо-восточнее села Новоабзаково Белорецкого района. 98 процентов общих запасов утверждено как сырьё для получения высокопрочного щебня. На месторождении трудятся 77 сотрудников. Средний объём добычи ранее составлял 90 тысяч кубометров в год или 220-230 тыс. тонн щебня различных фракций. После модернизации карьера общий объём производства щебня составит 560 тыс. тонн в год.Стоимость новой установки составила более 170 млн рублей. Срок окупаемости оборудования — около пяти лет.