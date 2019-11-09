Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Белорецком районе состоялся официальный запуск дробильно-сортировочного комплекса Metso

В Белорецком районе состоялся официальный запуск дробильно-сортировочного комплекса Metso

Добавлено: 09.11.19
Просмотров: 59
Рубрика: Экономика
Теги: Белорецкий район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Белорецком районе состоялся официальный запуск дробильно-сортировочного комплекса Metso

В Башкортостане на Абзаковском месторождении туфов и порфиритов 9 ноября состоялся официальный запуск дробильно-сортировочного комплекса Metso.


Приобретенная для карьера предприятием «Башкиравтодор» новая установка по добыче щебня различных фракций позволит увеличить производство инертных материалов почти в три раза. По словам председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова, новый дробильный комплекс позволит использовать высококачественный высокопрочный абзаковский щебень в дорожном хозяйстве республики. Это новая страница в развитии дорожной отрасли как Башкирии, так и регионов Поволжья и Урала.

В Аургазинском районе открылась новая спортплощадка с покрытием из резиновой крошки

Читайте также:

В Аургазинском районе открылась новая спортплощадка с покрытием из резиновой крошки
Дробильно-сортировочный комплекс запустили с нажатия красной кнопки. Добытую в Абзаковском карьере горную породу выгрузили «КамАЗом» в дробилку, где она сортируется по фракциям. В итоге новая установка выдала семь разновидностей фракций.

Справка
Западный участок Абзаковского месторождения туфов и порфиритов, площадью 32 га, расположен в трёх километрах северо-восточнее села Новоабзаково Белорецкого района. 98 процентов общих запасов утверждено как сырьё для получения высокопрочного щебня. На месторождении трудятся 77 сотрудников. Средний объём добычи ранее составлял 90 тысяч кубометров в год или 220-230 тыс. тонн щебня различных фракций. После модернизации карьера общий объём производства щебня составит 560 тыс. тонн в год.Стоимость новой установки составила более 170 млн рублей. Срок окупаемости оборудования — около пяти лет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Ишимбайском районе открыли мусоросортировочный комплекс
Экономика
В Ишимбайском районе открыли мусоросортировочный комплекс
В Уфе построят новый надземный пешеходный переход
Экономика
В Уфе построят новый надземный пешеходный переход
Андрей Пролипото назначен генеральным директором АО «Башкиравтодор»
Политика
Андрей Пролипото назначен генеральным директором АО «Башкиравтодор»
В Уфе открылась новая спортивная площадка
Спорт
В Уфе открылась новая спортивная площадка
«Уфагормолзавод» планирует построить новый комплекс по переработке молока
Экономика
«Уфагормолзавод» планирует построить новый комплекс по переработке молока
В Уфе появилась новая площадка для воркаута
Спорт
В Уфе появилась новая площадка для воркаута
В Стерлитамакском районе появилась новая дорога протяженностью шесть километров
Экономика
В Стерлитамакском районе появилась новая дорога протяженностью шесть километров
В Башкирии представили новый телеканал "Салям"
Культура
В Башкирии представили новый телеканал "Салям"
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: