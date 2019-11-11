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В России, на фоне падения спроса, дорожают автомобили

Добавлено: 11.11.19
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Рубрика: Экономика
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В России, на фоне падения спроса, дорожают автомобили

Вопреки падению спроса цены на автомобили в РФ продолжают расти. В некоторых случаях прирост по сравнению с прошлым годом составил 10%.


«Большинство брендов повысили цены в начале года в пределах 5%, суммарно с начала года рост стоимости большинства марок составил 9-10%», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на крупнейших дилеров.

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При этом уточняется, что концерны закладывают растущие издержки в цену даже при падении спроса из-за недозагрузки автопрома в стране.

Так, в частности, по данным центра «Авилон», Hyundai Solaris подорожал на 5 тысяч рублей, Sonata — на 20 тысяч рублей. Цена на Jeep и Fiat выросла на 2% и 1,5% соответственно. Skoda Rapid, по данным «Автостата», подорожала на 12-18 тысяч рублей, Chevrolet Niva — на 7-9 тысяч рублей. В большинстве комплектаций Citroen C4 стал дороже на 12 тысяч рублей. Весь модельный ряд УАЗа вырос в цене на 5-20 тысяч рублей. Цены на модельный ряд Volvo в среднем выросли на 2,5%.

Ранее сообщалось, что ряд автомобильных брендов и вовсе уйдет с рынка из-за планов правительства повысить ставки утильсбора на 70-120%. В России планировалось закрытие 200-300 дилерских центров, в связи с чем будут уволены более 20 тысяч человек.

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Источник: ura.news
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