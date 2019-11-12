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Бюджет Республики Башкортостан на 2020 год сохранит социальную ориентированность

Добавлено: 12.11.19
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Рубрика: Экономика
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Бюджет Республики Башкортостан на 2020 год сохранит социальную ориентированность

1 ноября на оперативном совещании в Правительстве республики рассмотрены параметры бюджета Башкортостана на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.


Как сообщила министр финансов РБ Лира Игтисамова, Глава Башкортостана Радий Хабиров 31 октября внёс проект закона о бюджете в Государственное Собрание – Курултай республики. Он будет рассмотрен парламентариями на заседаниях профильных комитетов, после чего состоятся публичные слушания.

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В соответствии с законопроектом, общий объём доходов бюджета в 2020 году составит 194,2 млрд, в 2021 году – 187,8 млрд, в 2022 году – 198,4 млрд рублей. Расходы запланированы в следующем году на уровне 216,2 млрд рублей, в 2020 году – 209,3 млрд, в 2022 году – 218,4 млрд рублей. По словам министра, заложенный в документ дефицит позволит обеспечить низкий уровень долговой нагрузки.

Традиционно сохранится социальная ориентированность республиканского бюджета. Более 70 процентов расходов будут направлены на развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, различные меры поддержки незащищённых категорий граждан. Кроме того, значительные объёмы ассигнований предусмотрены на развитие дорожного хозяйства, а также финансирование строительства крупных социально значимых объектов.

Первый заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Андрей Назаров поручил руководителям профильных министерств и ведомств принять участие в парламентских обсуждениях законопроекта, а также проработать возможности дополнительных источников дохода с учётом задач, обозначенных в «сентябрьском» указе Главы республики.

– Сейчас мы заканчиваем разработку дорожной карты по реализации «сентябрьского» указа. Планы очень амбициозные. До 2024 года мы должны построить большое количество социально значимых объектов, – отметил Андрей Назаров. – Финансирование – неотъемлемая составляющая решения этой задачи. Поэтому необходимо подготовить предложения по актуализации параметров бюджета.
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Источник: pravitelstvorb.ru
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