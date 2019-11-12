Бюджет Республики Башкортостан на 2020 год сохранит социальную ориентированность
1 ноября на оперативном совещании в Правительстве республики рассмотрены параметры бюджета Башкортостана на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Как сообщила министр финансов РБ Лира Игтисамова, Глава Башкортостана Радий Хабиров 31 октября внёс проект закона о бюджете в Государственное Собрание – Курултай республики. Он будет рассмотрен парламентариями на заседаниях профильных комитетов, после чего состоятся публичные слушания.
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Традиционно сохранится социальная ориентированность республиканского бюджета. Более 70 процентов расходов будут направлены на развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, различные меры поддержки незащищённых категорий граждан. Кроме того, значительные объёмы ассигнований предусмотрены на развитие дорожного хозяйства, а также финансирование строительства крупных социально значимых объектов.
Первый заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Андрей Назаров поручил руководителям профильных министерств и ведомств принять участие в парламентских обсуждениях законопроекта, а также проработать возможности дополнительных источников дохода с учётом задач, обозначенных в «сентябрьском» указе Главы республики.