В Уфе отремонтируют стадион Гастелло и передадут его в республиканскую собственность

Первый заместитель премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров посетил спортивный комплекс имени советского военного летчика Николая Гастелло. В 2019-м году стадион празднует свое 80-летие.





За столь долгую историю учреждение воспитало сотни профессиональных спортсменов. И в скором времени комплекс ждут большие перемены – его переведут на баланс республики (в данный момент принадлежит заводу УМПО). А несмотря на то, что, по словам Андрея Назарова, руководство предприятия поддерживает стадион в хорошем состоянии, его все равно ждет ремонт.

— Сегодня здесь работают 17 тренеров, приходят на тренировки более 800 человек. Совершенствуют себя в армрестлинге, боксе, греко-римской борьбе, легкой атлетике, пулевой стрельбе, футболе, художественной гимнастике. Будущие чемпионы России и мира, будущие олимпионики здесь растут. По поручению Главы Республики Радия Хабирова надо было принять решение о дальнейшей судьбе легендарного спортивного комплекса. Что мы решили с руководством УМПО, они проводят капитальный ремонт, и затем мы забираем стадион в республиканскую собственность. Думаю, это даст новый стимул в развитии, например, олимпийских видов спорта, таких как борьба и бокс. Появится возможность развивать здесь и технические виды спорта, — сказал Андрей Назаров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Яндекс.Карты