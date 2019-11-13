Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе отремонтируют стадион Гастелло и передадут его в республиканскую собственность

В Уфе отремонтируют стадион Гастелло и передадут его в республиканскую собственность

Добавлено: 13.11.19
Просмотров: 91
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе отремонтируют стадион Гастелло и передадут его в республиканскую собственность

Первый заместитель премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров посетил спортивный комплекс имени советского военного летчика Николая Гастелло. В 2019-м году стадион празднует свое 80-летие.


За столь долгую историю учреждение воспитало сотни профессиональных спортсменов. И в скором времени комплекс ждут большие перемены – его переведут на баланс республики (в данный момент принадлежит заводу УМПО). А несмотря на то, что, по словам Андрея Назарова, руководство предприятия поддерживает стадион в хорошем состоянии, его все равно ждет ремонт.

Руководство Уфы намерено отремонтировать стадион «Строитель»

Читайте также:

Руководство Уфы намерено отремонтировать стадион «Строитель»
— Сегодня здесь работают 17 тренеров, приходят на тренировки более 800 человек. Совершенствуют себя в армрестлинге, боксе, греко-римской борьбе, легкой атлетике, пулевой стрельбе, футболе, художественной гимнастике. Будущие чемпионы России и мира, будущие олимпионики здесь растут. По поручению Главы Республики Радия Хабирова надо было принять решение о дальнейшей судьбе легендарного спортивного комплекса. Что мы решили с руководством УМПО, они проводят капитальный ремонт, и затем мы забираем стадион в республиканскую собственность. Думаю, это даст новый стимул в развитии, например, олимпийских видов спорта, таких как борьба и бокс. Появится возможность развивать здесь и технические виды спорта, — сказал Андрей Назаров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Фото: Яндекс.Карты
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Раиф Абдрахимов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Башкирии
Политика
Раиф Абдрахимов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Башкирии
В Башкирии показали, как будет выглядеть стадион футбольного клуба «Уфа»
Спорт
В Башкирии показали, как будет выглядеть стадион футбольного клуба «Уфа»
«Уфа-Арена» станет площадкой для открытия Летних Международных детских игр
Спорт
«Уфа-Арена» станет площадкой для открытия Летних Международных детских игр
Борцы из Башкирии завоевали три медали на первенстве России по греко-римской борьбе в Иркутске
Спорт
Борцы из Башкирии завоевали три медали на первенстве России по греко-римской борьбе в Иркутске
Руководство Уфы намерено отремонтировать стадион «Строитель»
Политика
Руководство Уфы намерено отремонтировать стадион «Строитель»
Новые автобусные маршруты в Уфе
Общество
Новые автобусные маршруты в Уфе
В Уфе открылся центр художественной гимнастики
Спорт
В Уфе открылся центр художественной гимнастики
Новым премьер-министром правительства Башкирии стал Рустэм Марданов
Политика
Новым премьер-министром правительства Башкирии стал Рустэм Марданов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: