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В Стерлитамаке, в рамках нацпроекта, строятся два детских сада на 90 мест

Добавлено: 14.11.19
Просмотров: 22
Рубрика: Экономика
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке, в рамках нацпроекта, строятся два детских сада на 90 мест

В настоящее время в Стерлитамаке в рамках реализации национального проекта «Демография» ведётся активное строительство двух детских садов на 90 мест. Строительство планируется завершить к августу 2020 года.


Один детский сад расположен в микрорайоне 7Б Западный между домами №№89 и 85 по ул.Артёма и домом №80 по ул.Коммунистической. Генеральным подрядчиком является ООО «СтройЦентр». Об этом сообщает администрация ГО г.Стерлитамак. Стоимость работ по контракту составляет свыше 73 млн рублей. Работы по строительству были начаты в августе. Сейчас ведётся монтаж стен подвальной части здания.

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Ещё один детский сад на 90 мест начали строить в этом же микрорайоне между домами по улицам Строителей, 2, Артёма, 134 и Караная Муратова, 14. Генеральный подрядчик – ООО «Строительная компания «Империя». Здесь монтируются стены и плиты перекрытия. В строительство этого детского сада будет вложено более 77 млн рублей.

Также в микрорайоне 4А Западный будет построен детский сад на 260 мест. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика на строительство объекта.

Источник: vk.com
Фото: администрация ГО г.Стерлитамак
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