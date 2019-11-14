В Стерлитамаке, в рамках нацпроекта, строятся два детских сада на 90 мест

В настоящее время в Стерлитамаке в рамках реализации национального проекта «Демография» ведётся активное строительство двух детских садов на 90 мест. Строительство планируется завершить к августу 2020 года.





Один детский сад расположен в микрорайоне 7Б Западный между домами №№89 и 85 по ул.Артёма и домом №80 по ул.Коммунистической. Генеральным подрядчиком является ООО «СтройЦентр». Об этом сообщает администрация ГО г.Стерлитамак. Стоимость работ по контракту составляет свыше 73 млн рублей. Работы по строительству были начаты в августе. Сейчас ведётся монтаж стен подвальной части здания.

Фото: администрация ГО г.Стерлитамак

Ещё один детский сад на 90 мест начали строить в этом же микрорайоне между домами по улицам Строителей, 2, Артёма, 134 и Караная Муратова, 14. Генеральный подрядчик – ООО «Строительная компания «Империя». Здесь монтируются стены и плиты перекрытия. В строительство этого детского сада будет вложено более 77 млн рублей.Также в микрорайоне 4А Западный будет построен детский сад на 260 мест. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика на строительство объекта.