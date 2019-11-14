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В Бураевском районе планируют производить трикотажные изделия из переработанной шерсти

Добавлено: 14.11.19
Просмотров: 40
Рубрика: Экономика
Теги: Бураевский район
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В Бураевском районе планируют производить трикотажные изделия из переработанной шерсти

В Бураевском районе были рассмотрены два проекта: открытие цеха по переработке шерсти овец, с дальнейшим изготовлением трикотажных изделий и разведения нетелей мясомолочной породы.


По первому проекту предприниматель из деревни Бакалы планирует заняться сбором шерсти овец у населения, фермерских хозяйств с целью дальнейшей переработки и изготовления трикотажных изделий. Об этом сообщает администрация Бураевского района. Он планирует открыть производство в деревне Кашкалево. Для начала производственной деятельности требуется здание и оборудование.

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По второму проекту глава ЛПХ из села Бураево намерен заняться разведением нетелей мясомолочной породы в деревне Саит-Курзя. В наличии у главы ЛПХ имеются трактора, косилка, для деятельности требуются помещения для содержания скота, пресс-подборщик и земельные участки под пастбища. На территории имеется ферма, не имеющая правоустанавливающих документов.

По итогам «предпринимательского часа» участникам предложено рассмотреть возможность участия в следующем году в программах Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан «Агростартап» и «Начинающий фермер».

Источник: vk.com
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