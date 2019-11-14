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В Башкирии сельских депутатов-общественников освободят от налоговых отчетов

Добавлено: 14.11.19
Просмотров: 86
Рубрика: Экономика
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В Башкирии сельских депутатов-общественников освободят от налоговых отчетов

В Госсобрании-Курултае Башкирии намерены избавить депутатов представительных органов сельского поселения от ежегодных отчетов о доходах.


«Речь идет только о тех депутатах, которые работают на непостоянной основе, то есть не получают зарплату за счет бюджетных средств. Эти люди занимаются проблемами своего села бесплатно, на общественных началах, но вынуждены ежегодно собирать разные справки и составлять сложные по своей форме отчеты», – объяснил председатель башкирского парламента Константин Толкачев.

В Башкирии депутаты сельских поселений не будут отчитываться о доходах

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В Башкирии депутаты сельских поселений не будут отчитываться о доходах
Отчитываться депутатам придется только в случае крупной покупки, которая была оформлена на самого народного избранника, его жену или несовершеннолетних детей, сообщает издание "Горобзор".
«Таким образом, избавляя депутатов местного уровня от лишней волокиты, мы оставляем под контролем крупные расходы», – отметил парламентарий.
Он также сообщил, что планируется изменить наказание за недостоверные или неполные сведения. По мнению Толкачева, «ошибки бывают разные»,  за незначительные неточности досрочно прекращать полномочия не обязательно. 
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Источник: gorobzor.ru
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