Уфимские мостостроители возвели шесть опор моста-вставки через Белую

Возведение нового моста-вставки – важного объекта инфраструктуры г. Уфа – начато в июле 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мостовое сооружение через реку Белую откроет одностороннее движение автомобилей по трем полосам в сторону г. Оренбург. Длина транспортного перехода – 688 метров, ширина – около 17 метров.





Строительство дополнительного перехода через реку позволит не ограничивать движение по существующим мостам города. На сегодняшний день все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, на отдельных участках возведения конструкции моста – с опережением. На пяти опорах из семи монтирован надежный свайный фундамент. Сразу шесть опор возводятся рабочими. На седьмой опоре ведутся проектные работы.

Разработку проектной документации транспортного перехода осуществило ОАО «Институт Гипростроймост». Подрядчиком выступает АО «Уралмостстрой».Возведение нового автомобильного перехода через реку позволит разгрузить интенсивный поток транспорта, избежать пробок на сложном участке. Движение автомобилей по асфальтированному полотну моста начнется в декабре 2021 года.Сооружение нового моста-вставки представляет собой первый этап реконструкции. После завершения работ по возведению нового транспортного перехода начнутся ремонтные работы старого арочного моста 1956 года.