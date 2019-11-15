В Абзелиловском районе строится завод по производству сухих строительных смесей

На территории Абзелиловского района продолжается строительство завода по производству сухих смесей компании Lasselsberger. Запуск предприятия запланирован на 1 июля 2020 года.





На данный момент завершено 70 процентов строительства, а 80 процентов оборудования уже завезено в Россию. Важно, что для производства белого цемента, микрокальцита и сухих строительных смесей будут использовать мраморизированный известняк с местного месторождения.

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Фото: Корпорация развития РБ

Специалисты предприятия будут производить 200 тысяч тонн белого цемента в год, 100 тысяч тонн микрокальцита и 300 тысяч тонн строительных смесей. Корпорация развития Башкирии подготовила пакет документов для включения проекта в список приоритетных инвестпроектов. Для первого этапа реализации проекта объем инвестиций превысит два миллиарда рублей, а работу получат 220 человек.