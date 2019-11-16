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Банки предупредили россиян об опасности сбора биометрических данных через смартфоны

Добавлено: 16.11.19
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Рубрика: Экономика
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Банки предупредили россиян об опасности сбора биометрических данных через смартфоны

В банках считают рискованны делом сбор биометрических данных клиентов с помощью их гаджетов. Финансисты не исключают, что при удаленной передаче данных может произойти подмена, а затем и кража со счетов.


В подавляющем большинстве кредитных организаций намерены продолжать собирать биометрию только в своих офисах. Удаленный прием данных, по мнению специалистов, угрожает их безопасности.

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«Существует риск подмены биометрических данных. В связи с этим идентификация клиента по паспорту сотрудником банка на данный момент остается наиболее надежным способом защиты данных клиента», — рассказал РИА «Новости» специалист по безопасности одного из московских банков.
Банкиры считают, что наиболее безопасным способом для сбора биометрических данных служит офис финансовой организации, где сотрудник собирает биометрию клиента только с помощью оборудования, которое установлено на рабочих местах.

Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения удаленно открыть счет или заказать выпуск карты. Предполагалось, что до конца этого года сервис будет доступен во всех отделениях российских банков.
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Источник: ura.news
Фото: из открытых источников
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