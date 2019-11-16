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В Ермекеевском районе строится крупный молочный комплекс "Семено-Макарово"

Добавлено: 16.11.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Ермекеевский район
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В Ермекеевском районе строится крупный молочный комплекс "Семено-Макарово"

В селе Семен-Макарово Ермекеевского района интенсивными темпами продолжается главная агропромышленная стройка района. Новый объект является крупнейшим в своем роде и в масштабах всей республики.


Сегодня здесь силами холдинга «ЭкоНива» (подразделение в Башкортостане – ООО «Северная Нива Башкирия») создается молочный комплекс.

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Напомним, что новый объект «Семено-Макарово» будет рассчитан на производство 22,7 тысячи тонн молока в год. Вместимость коровников рассчитана на 2800 голов крупного рогатого скота, а площадки для выращивания молодняка – на 3200 животных. Завершить строительство комплекса с объемом инвестиций в три миллиарда рублей планируется к концу этого года.

Сегодня на площадке завершено строительство первого коровника. Идёт монтаж доильного оборудования. Завершено строительство дороги под перегон скота. Во втором коровнике установлены несущие железные конструкции, в первом –залиты полы, установлены железные конструкции, выставлены брусья под крышу, 40% кровли уже покрыта. Внутри коровника установлены стойловые оборудования, идёт монтаж внутреннего освещения, устанавливаются боковые шторки.

По словам директора производственного хозяйства Николая Лукерина на данный момент в животноводческом комплексе ежедневно надаивается не менее 15 тонн молока, привес составляет 1540 гр. Население может закупить -бычков по 160 рублей за килограмм живого веса. С начала сезона населению района реализовано 273 голов телят-бычков с 1-20 дневного возраста.

Напомним, 14 февраля в рамках Российского инвестфорума в Сочи врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписал инвестсоглашение с представителем компании «ЭкоНива» Петром Дубянским о строительстве комплекса в Ермекеевском районе. В целом проект ООО «Северная Нива Башкирия» предусматривает строительство четырех молочных комплексов КРС на территориях Ермекеевского, Белебеевского и Бижбулякского районов на 15 тысяч голов КРС. Производственная мощность всех молочно-товарных ферм составит 124,7 тысячи тонн сырого молока высшего сорта. Общий объем инвестиций составит 17,4 млрд рублей.

Подробности реализации крупного инвестпроекта в сфере АПК были детально рассмотрены 7 марта этого года во время встречи Радия Хабирова с президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром в Уфе.

- Для нас очень важно, что холдинг выбрал Ермекеевский район площадкой для развития агропромышленного производства, поскольку это новые рабочие места, новые возможности для развития села и агробизнеса, - говорит глава администрации района Ильшат Райманов.








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Источник: vk.com
Фото: администрация Ермекеевского района
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