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В Башкирии пчеловоды получат субсидию на приобретение племенного материала

Добавлено: 18.12.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии пчеловоды получат субсидию на приобретение племенного материала

В Башкирии пчеловодам будут возмещать покупку племенного материала – пчелопакетов и плодных маток. Минсельхоз республики намерен субсидировать до 50% расходов на их приобретение.


Компенсации получат пчеловоды, принимающие участие в проекте по воспроизводству бурзянской пчелы. По словам руководителя дирекции по особо охраняемым территориям Башкирии Марата Хасанова, сейчас принимаются заявки от пасечников. О своем участии заявили уже 15 пчеловодов. Прежде чем принять претендента в проект, специалисты дирекции оценят окружение пасеки: в частности, в округе не должно быть пчел южной породы. Исследования проводятся бесплатно.

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– Наша задача — создать генетически чистое ядро аборигенной бурзянской пчелы. Впоследствии пчеловоды естественным образом ее размножат и распространят. Мы, со своей стороны, будем контролировать генетику, чистоту породы, — цитирует Марата Хасанова «Башинформ».
Чистоту природы, по его словам, необходимо сохранить, поскольку скрещивание насекомых ведет к последующей деградации семьи. Гибриды показывают высокую продуктивность только в первый год в жизни.

К 2025 году дирекция рассчитывает пополнить фонд республики двумя тысячами семей чистопородной бурзянской пчелы. В текущем году было собрано 300 пчелосемей, из них 100 были закуплены, а 200 – выведены.

Источник: www.ufa.kp.ru
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