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В Зианчуринском районе открылся новый детсад в деревне Тазларово

Добавлено: 19.12.19
Просмотров: 105
Рубрика: Экономика
Теги: Зианчуринский район
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В Зианчуринском районе открылся новый детсад в деревне Тазларово

В деревне Тазларово Зианчуринского района сегодня открыли новый детский сад, который входит в список юбилейных объектов к 100-летию республики. Рассчитан он на 60 детей. Возвели садик в рекордные сроки, что не отразилось на качестве.


Сегодня здесь все новое: новое стихотворение на Новый год, новая группа, новый садик. Малыши тут впервые. Детский сад «Радуга» принял своих воспитанников лишь этим утром.

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Старый детский сад был 1967 года постройки и вмещал лишь две группы. Третью пришлось разместить в пищеблоке. Конечно, в таких условиях о соблюдении норм говорить не приходилось.

Особое внимание строители уделили безопасности детей. По периметру и внутри дошкольного учреждения 32 камеры видеонаблюдения, дверь в каждую группу огнеупорная. Детский сад также оборудован современной автономной системой пожаротушения.

Ещё одна гордость сотрудников «Радуги» – пищеблок с профессиональным оборудованием. Привозной еды в детском саду не будет, кормят малышей продукцией собственного производства.

Детский сад «Радуга» – это современный центр развития малышей, где созданы все условия, чтобы они были счастливы. В рамках национального проекта «Образование» и по программе поддержке местных инициатив отремонтированы учреждения и в других населенных пунктах района.

Очередности в детские сады в муниципалитете нет, дошкольные учреждения строятся, как говорится, на опережение. Всего же в этом году в республике передали символические ключи от 21 детского сада, в следующем откроют ещё свыше 30 объектов.
Автор: Азат Садреев


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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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