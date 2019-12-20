Под строительство Уфимского хосписа выделили бесплатный участок за территорией торгового центра

Правительство Башкирии предоставит без проведения торгов в аренду автономной некоммерческой медицинской организации «Уфимский хоспис» (АНМО) земельный участок площадью около 24 тыс. кв. м за территорией ТЦ «Мега».





Соответствующее распоряжение кабмина, подписанное 16 декабря, опубликовано на официальном правовом портале республики. Администрации Уфы рекомендовано заключить договор с арендатором, условия которого не уточняются, сообщает издание "Коммерсант".

Фото: ufa.bezformata.com

Идея строительства хосписа в Уфе принадлежала издателю, руководителю благотворительного фонда «Изгелек» Рауфе Рахимовой. В августе ее инициативу поддержал глава Башкирии Радий Хабиров, который объявил сбор пожертвований на строительство объекта.АНМО «Уфимский хоспис», по данным kartoteka.ru, образовано 5 ноября 2019 года. Учредителями являются минздрав, министерство семьи, труда и социальной защиты, министерство земельных и имущественных отношений Башкирии и благотворительный фонд «Иман — Башкортостан».