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Под строительство Уфимского хосписа выделили бесплатный участок за территорией торгового центра

Добавлено: 20.12.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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Под строительство Уфимского хосписа выделили бесплатный участок за территорией торгового центра

Правительство Башкирии предоставит без проведения торгов в аренду автономной некоммерческой медицинской организации «Уфимский хоспис» (АНМО) земельный участок площадью около 24 тыс. кв. м за территорией ТЦ «Мега».


Соответствующее распоряжение кабмина, подписанное 16 декабря, опубликовано на официальном правовом портале республики. Администрации Уфы рекомендовано заключить договор с арендатором, условия которого не уточняются, сообщает издание "Коммерсант".

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Идея строительства хосписа в Уфе принадлежала издателю, руководителю благотворительного фонда «Изгелек» Рауфе Рахимовой. В августе ее инициативу поддержал глава Башкирии Радий Хабиров, который объявил сбор пожертвований на строительство объекта.

АНМО «Уфимский хоспис», по данным kartoteka.ru, образовано 5 ноября 2019 года. Учредителями являются минздрав, министерство семьи, труда и социальной защиты, министерство земельных и имущественных отношений Башкирии и благотворительный фонд «Иман — Башкортостан».

Источник: www.kommersant.ru
Фото: ufa.bezformata.com
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