Городские и районные ветеринарные станции Башкирии получили 40 служебных автомобилей. Как сообщили в республиканском Управлении ветеринарии, автопарк службы, износ которого составлял 80%, в течение двух последних лет обновляется с помощью республиканского бюджета.





В 2018 году были приобретены 80 машин: мобильные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, ДУКи (дезинфицирующее устройство Комарова) на базе автомобилей «ГАЗ» и «УАЗ», автомобили Лада «Ларгус», оснащенные специальным оборудованием и холодильниками для лекарств и биопрепаратов, и автомобили Лада «Гранта».

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Фото: Управление ветеринарии РБ

В 2019 году закуплены 40 автомобилей, в том числе ДУКи на базе автомобилей «ГАЗ» для проведения дезинфекции, и легковые автомобили с холодильниками.В государственных ветеринарных инспекциях работают более 3 тыс. человек. Одна из главных задач службы — обеспечивать эпизоотическое и санитарное благополучие региона.