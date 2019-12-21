Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Ветеринарные станции Башкирии получили 40 служебных автомобилей

Ветеринарные станции Башкирии получили 40 служебных автомобилей

Добавлено: 21.12.19
Просмотров: 48
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
Ветеринарные станции Башкирии получили 40 служебных автомобилей

Городские и районные ветеринарные станции Башкирии получили 40 служебных автомобилей. Как сообщили в республиканском Управлении ветеринарии, автопарк службы, износ которого составлял 80%, в течение двух последних лет обновляется с помощью республиканского бюджета.


В 2018 году были приобретены 80 машин: мобильные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, ДУКи (дезинфицирующее устройство Комарова) на базе автомобилей «ГАЗ» и «УАЗ», автомобили Лада «Ларгус», оснащенные специальным оборудованием и холодильниками для лекарств и биопрепаратов, и автомобили Лада «Гранта».

Для ветеринарных служб Башкирии приобрели 80 спецавтомобилей

Читайте также:

Для ветеринарных служб Башкирии приобрели 80 спецавтомобилей
В 2019 году закуплены 40 автомобилей, в том числе ДУКи на базе автомобилей «ГАЗ» для проведения дезинфекции, и легковые автомобили с холодильниками.

В государственных ветеринарных инспекциях работают более 3 тыс. человек. Одна из главных задач службы — обеспечивать эпизоотическое и санитарное благополучие региона.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
Фото: Управление ветеринарии РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Башкирия дополнительно получила закупленные 35 карет скорой помощи
Здравоохранение
Башкирия дополнительно получила закупленные 35 карет скорой помощи
В Башкирии полицейские ремонтировали личные автомобили за счет бюджета МВД
Происшествия
В Башкирии полицейские ремонтировали личные автомобили за счет бюджета МВД
Ветеринары Башкирии обновили свой автопарк
Экономика
Ветеринары Башкирии обновили свой автопарк
Для ветеринарных служб Башкирии приобрели 80 спецавтомобилей
Экономика
Для ветеринарных служб Башкирии приобрели 80 спецавтомобилей
В Башкирии на закупку автомобилей скорой медицинской помощи потратят 55,79 млн рублей
Здравоохранение
В Башкирии на закупку автомобилей скорой медицинской помощи потратят 55,79 млн рублей
Башкирия до конца года получит 25 автомобилей скорой помощи и 41 школьный автобус
Экономика
Башкирия до конца года получит 25 автомобилей скорой помощи и 41 школьный автобус
Средний срок эксплуатации автомобиля в России – 4,5 года
Общество / Это интересно
Средний срок эксплуатации автомобиля в России – 4,5 года
Персональная коллекция автомобилей Пола Уокера
Общество / Это интересно
Персональная коллекция автомобилей Пола Уокера
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: