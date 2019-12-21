В России мигрантам начнут выплачивать пенсии
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Главы государств ЕАЭС (Евразийского экономического союза) поставили подписи в соглашении о пенсионном обеспечении работающих в странах объединения трудящихся.
Как рассказал премьер-министр Никол Пашинян, подписанный документ позволит создать объединенный рынок трудовых источников внутри союза.
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