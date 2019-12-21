В России мигрантам начнут выплачивать пенсии

Главы государств ЕАЭС (Евразийского экономического союза) поставили подписи в соглашении о пенсионном обеспечении работающих в странах объединения трудящихся.





Как рассказал премьер-министр Никол Пашинян, подписанный документ позволит создать объединенный рынок трудовых источников внутри союза.

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Как сообщалось ранее, новое соглашение должно вступить в законную силу в следующем году. Государства ЕАЭС, в числе которых находится и Россия, приступят к выплате пенсий трудовым мигрантам, прибывшим из стран евросоюза. На сегодняшний день работающие в России мигранты отчисляют заработанные средства в Пенсионный фонд, но пенсию не получают.