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В России мигрантам начнут выплачивать пенсии

Добавлено: 21.12.19
Просмотров: 43
Рубрика: Экономика
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В России мигрантам начнут выплачивать пенсии

Главы государств ЕАЭС (Евразийского экономического союза) поставили подписи в соглашении о пенсионном обеспечении работающих в странах объединения трудящихся.


Как рассказал премьер-министр Никол Пашинян, подписанный документ позволит создать  объединенный рынок  трудовых источников внутри союза.

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Как сообщалось ранее, новое соглашение должно вступить в законную силу в следующем году. Государства ЕАЭС, в числе которых находится и Россия, приступят к выплате пенсий трудовым мигрантам, прибывшим из стран евросоюза. На сегодняшний день работающие в России мигранты отчисляют заработанные средства в Пенсионный фонд, но   пенсию не получают.
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