В Баймакском районе открылось производство мясных деликатесов

В Баймаке открылся сельскохозяйственный кооператив «Иген-Тау» по производству башкирских мясных деликатесов. По сообщению Минсельхоза Башкирии, предприятие создано благодаря республиканской программе доходогенерирующих проектов граждан.





Инициативная группа баймакцев получила грант около 3 млн рублей и закупила оборудование для переработки мяса. Сегодня в составе СПоК 39 пайщиков.

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Фото: Минсельхоз РБ

Региональная программа по поддержке доходогенерирующих проектов на основе инициативы граждан действует с 2018 года. Инициативным группам, решившим создать сельхозкооператив, выделяются субсидии до 3 млн рублей. За два года в Башкирии зарегистрировано более 230 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.