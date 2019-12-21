В Уфе ямочный ремонт проводят с применением новой технологии
Комментарии (0)
Загрузка...
Новая технология проведения ямочного ремонта позволяет проводить работы в течение года. Так, сегодня работы по устранению выбоин и ям с применением литого асфальтобетона ведутся на перекрестке улиц Пушкина и Ленина.
Отметим, в отличие от выполнения ямочного ремонта в летний период с применением горячей асфальтобетонной смеси, в зимний период работы выполняются с применением литой асфальтобетонной смеси либо с холодным асфальтобетоном с применением газовых горелок и термобункеров для отогрева покрытия.
Характеристики литого асфальта позволяют проводить ремонт в короткие сроки с долгосрочным использованием даже при минусовой температуре. Технологическая приживаемость литой смеси к покрытию, отсутствие необходимости уплотнения материала достигается при помощи битума, которого содержится в 10 раз больше, чем в других асфальтобетонных материалах.
В связи с этим, водителей просим с пониманием отнестись к ремонтным работам на дорогах и соблюдать скоростной режим.
Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
Загрузка...
Читайте также
Политика
Радий Хабиров остался доволен выполненным на 80 процентов ямочным ремонтом в республике
Политика
В Башкирии ямочный ремонт планируют завершить к 15 июня, а к 1 апреля разработают мобильное приложение
Происшествия
В Баймакском районе осудили жителя Чечни ранившего человека во время массовой драки в Темясово
ЖКХ
В Стерлитамаке ямочный ремонт теперь могут производить при температуре до минус 20 градусов
Человек и закон
В Архангельском районе браконьер ловил рыбу в период нереста
Общество
В Башкирии завершается ремонт участка автодороги Белорецк - Учалы - Миасс
Общество
Башкирия лишится федеральных средств на ремонт дорог
Общество / Это интересно
Какие бывают виды и классификация асфальта