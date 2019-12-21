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В Уфе ямочный ремонт проводят с применением новой технологии

Добавлено: 21.12.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе ямочный ремонт проводят с применением новой технологии

Новая технология проведения ямочного ремонта позволяет проводить работы в течение года. Так, сегодня работы по устранению выбоин и ям с применением литого асфальтобетона ведутся на перекрестке улиц Пушкина и Ленина.


Отметим, в отличие от выполнения ямочного ремонта в летний период с применением горячей асфальтобетонной смеси, в зимний период работы выполняются с применением литой асфальтобетонной смеси либо с холодным асфальтобетоном с применением газовых горелок и термобункеров для отогрева покрытия.

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Выполнение указанных видов работ в зимний период связано с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения, а именно ликвидации образующихся выбоин, ям в результате перехода температуры через ноль. То есть при плюсовой температуре растаявший снег попадает в поры и трещины асфальтобетонного покрытия и при отрицательных температурах образуется в лёд, в результате чего происходит разрушение покрытия.

Характеристики литого асфальта позволяют проводить ремонт в короткие сроки с долгосрочным использованием даже при минусовой температуре. Технологическая приживаемость литой смеси к покрытию, отсутствие необходимости уплотнения материала достигается при помощи битума, которого содержится в 10 раз больше, чем в других асфальтобетонных материалах.

В связи с этим, водителей просим с пониманием отнестись к ремонтным работам на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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