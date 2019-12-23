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В городе Октябрьский и в Туймазинском районе задолжали с оплатой за газ

Добавлено: 23.12.19
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Рубрика: Экономика
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В городе Октябрьский и в Туймазинском районе задолжали с оплатой за газ

Во время оперативного совещания в правительстве РБ Радий Хабиров поинтересовался, какая в республике накопилась задолженность за газ. Министру ЖКХ РБ Борису Беляеву он поручил подготовить соответствующую справку.


— Этим надо постоянно заниматься, это не факультатив, этим надо заниматься каждый день, — сказал Глава РБ. — Эти ваши обращения к главам, просьбы — каждый день надо им звонить и дергать. Если мы из графика выбиваемся, «Газпром» начинает нам предъявлять претензии и наши инвестиционные программы не так активно поддерживает.

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Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров отметил, что с главами трех районов, в которых наблюдается наибольшая сумма задолженности, была проведена беседа. В первую очередь, это город Октябрьский и Туймазинский район.
— С главами мы решили эти вопросы, немного их поддержали в рамках той возможности, которая по закону у нас есть, — сказал Андрей Назаров. — Остальные районы мы мониторим. Работа на контроле.
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Источник: i-gazeta.com
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