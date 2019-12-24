Россияне смогут оформить льготный кредит на строительство или покупку дома в сельской местности

С 1 января 2020 года граждане смогут оформить льготный рублевый ипотечный кредит на строительство или покупку жилого помещения или дома на сельских территориях. Это следует из постановления правительства РФ № 1567 в рамках госпрограммы развития сельских территорий.





Максимальный срок кредитования — 25 лет, размер кредита — не более трех миллионов рублей, при этом заемщик должен оплатить за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости приобретаемого или строящегося жилья. Ставка по льготному ипотечному займу установлена в пределах от 0,1 до 3 процентов годовых и может меняться в разных регионах. В целом по стране ипотека выдается по средней ставке порядка 8-9,5 процентов. Недополученные доходы банков — участников программы (их отбирает Минсельхоз России) по выданным в ее рамках кредитам будут возмещаться за счет предоставления субсидий из федерального бюджета.



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При этом федеральный центр компенсирует снижение ставки только до трех процентов. Если у региональных властей появится желание снизить ее размер вплоть до 0,1 процента, компенсацию придется выплачивать за счет собственных средств. О готовности субсидировать 2,9 процента ставки, обеспечив населению самый дешевый заем, уже заявили власти Якутии.Необходимость льготного кредитования жителей села связана с более низким уровнем их доходов, сказывающимся на возможности улучшения жилищных условий и вызывающим отток людей в города. В Башкирии на селе проживает порядка 40 процентов всего населения. Из-за безработицы и низких зарплат десятки тысяч селян вынуждены ездить на вахты и возможность приобрести или построить жилье на льготных условиях будет как нельзя кстати.