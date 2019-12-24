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Россиян, которые получают меньше 20 тысяч рублей в месяц, хотят освободить от НДФЛ

Добавлено: 24.12.19
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Рубрика: Экономика
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Россиян, которые получают меньше 20 тысяч рублей в месяц, хотят освободить от НДФЛ

Россиян, получающих менее 20 тысяч рублей, необходимо освободить от уплаты подоходного налога. Соответствующий законопроект уже готовится и будет направлен в правительство. Об этом «URA.RU» сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.


Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает инициативу отмены НДФЛ для россиян, получающих небольшую зарплату. При этом она предложила отменить подоходный налог для граждан, зарплата которых близка к минимальному размеру оплаты труда, сообщает «Национальная служба новостей».

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«Тех, кто получает до двух минимальных размеров оплаты труда, надо освободить от подоходного налога. Это коснется, в основном, бюджетной сферы, людей, которые получают зарплаты меньше 20 тысяч рублей. А то людям платят на уровне минимального размера оплаты труда и с него взымают еще 13%. И получается сумма меньше, чем МРОТ, который соответствует прожиточному минимуму», — рассказал Нилов в беседе с корреспондентом «URA.RU».
Дискуссия вокруг отмены налога дошла до Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подчеркнул, что в Кремле пока не сформирована позиция по данному вопросу. «Это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне», — цитирует Пескова RT.

Источник: ura.news
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