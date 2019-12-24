Стало известно, как будут индексироваться пенсии военных в России

Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года. Об этом глава государства рассказал на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.





«Увеличатся военные пенсии», — подчеркнул Путин. По его словам, денежное довольствие военных будет индексироваться в течение трех лет, в 2020 году пенсии увеличатся на 3%, а в 2021—2022 годах — на 4%, сообщает РИА «Новости».



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Как передает издание слова российского лидера, военнослужащим продолжат выдавать жилищные субсидии. С 2014 года на эти нужды было направлено более 218 миллиардов рублей, а с 2020 по 2022 год будет выделено еще около 113 миллиардов, поделился планами Путин.По словам президента РФ, также будет обеспечено развитие накопительно-ипотечной системы для военнослужащих. Как утверждает глава государства, необходимо сбалансированно развивать всю систему социальных гарантий российских военных, так как от этого зависит эффективность их работы.