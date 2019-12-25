В Дуванском районе запустили газопровод длиной 15 километров

Он построен в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий», реализуемой Минсельхозом республики. Теперь сетевым газом обеспечены 648 участков, предназначенных для строительства домов. Общая стоимость строительства объекта составила 19,4 млн рублей.
Средства направлены из республиканского и муниципального бюджетов. В пресс–службе аграрного ведомства пояснили, что данный объект введен в эксплуатацию на год раньше запланированного срока. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram