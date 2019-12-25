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В Дуванском районе запустили газопровод длиной 15 километров

Добавлено: 25.12.19
Просмотров: 99
Рубрика: Экономика
Теги: Дуванский район
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В Дуванском районе запустили газопровод длиной 15 километров

В селе Месягутово Дуванского района республики ввели в эксплуатацию новый объект — газопровод протяженностью 14,7 километров.

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Он построен в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий», реализуемой Минсельхозом республики. Теперь сетевым газом обеспечены 648 участков, предназначенных для строительства домов. Общая стоимость строительства объекта составила 19,4 млн рублей.

Средства направлены из республиканского и муниципального бюджетов. В пресс–службе аграрного ведомства пояснили, что данный объект введен в эксплуатацию на год раньше запланированного срока.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс - служба Минсельхоза Башкирии
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