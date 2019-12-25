В Дуванском районе запустили газопровод длиной 15 километров

В селе Месягутово Дуванского района республики ввели в эксплуатацию новый объект — газопровод протяженностью 14,7 километров.





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Фото: пресс - служба Минсельхоза Башкирии

Он построен в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий», реализуемой Минсельхозом республики. Теперь сетевым газом обеспечены 648 участков, предназначенных для строительства домов. Общая стоимость строительства объекта составила 19,4 млн рублей.Средства направлены из республиканского и муниципального бюджетов. В пресс–службе аграрного ведомства пояснили, что данный объект введен в эксплуатацию на год раньше запланированного срока.