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В Салаватском районе открылся коворкинг-центр для предпринимателей

Добавлено: 27.12.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе открылся коворкинг-центр для предпринимателей

В селе Малояз открылся коворкинг-центр по оказанию информационно-консультативной помощи и услуг аренды рабочего места начинающим и уже действующим предпринимателям.


Поговорить с представителями бизнес-сообщества Салаватского района пришли глава муниципалитета Марс Кашапов и бизнес-шериф Булат Камалетдинов, вел встречу руководитель Бизнес-центра и общественный помощник Бизнес-омбудсмена по северо-восточным районам Исрафил Хайров.

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Коворкинг — это аренда рабочего места в общем рабочем/офисном помещении, которое может быть выполнено в разном стиле, от классического офисного, до лофт, модерн и т.д. В таком помещении имеется всё необходимое для работы за компьютером: столы, стулья, беспроводной интернет и т.д. Как правило, здесь арендуют места для работы за компьютером, так называемые фрилансеры. Данный вид деятельности позволяет работать в любом месте но, как правило, дома сложно создать рабочую обстановку, а арендовать отдельный офис не так уж и выгодно.

Для новой службы, призванной стать компасом для субъектов малого предпринимательства, впервые ступивших на дорогу бизнеса, выделено уютное помещение с компьютерами в здании Бизнес-центра села Малояз. Здесь будут работать регистратура и бизнес-консультант. Руководить коворкинг-центром будет Исрафил Хайров. Основные задачи: помочь в регистрации новых ИП, оформление документов, сопровождение, консультации, учеба, информация по участию в программе поддержки малого бизнеса и получении финансовой поддержки.

На открытие коворкинг-центра пришли предприниматели. Состоялся интересный разговор о перспективах развития и будущее малого бизнеса в Салаватском районе. Глава муниципалитета Марс Кашапов отметил, что все дороги для бизнеса открыты, и администрация района готова оказать любую поддержку. Для связи и взаимодействия следует обращаться к бизнес-шерифу (заместителю главы) Булату Камалетдинову. Один показательный факт: сумма старт-апа для предпринимателей в районе увеличена со 180 тысяч до 500 тысяч рублей.

Участники встречи пришли также к пониманию, что бизнесу нужны новые идеи. Непочатый край работы по развитию туризма, нужны малые производства, гостиница в Малоязе, оживление аграрной отрасли.

26 декабря 2019 г. прошла первая консультационная встреча начинающих предпринимателей. Обсудили вопросы налогообложения, отчетности, сопровождения и др.

Источник: администрация Салаватского района
Фото: администрация Салаватского района
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