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Стало известно, кто с 1 января 2020 года получит солидную прибавку к пенсии

Добавлено: 30.12.19
Просмотров: 60
Рубрика: Экономика
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Стало известно, кто с 1 января 2020 года получит солидную прибавку к пенсии

В России с 1 января 2020 года две категории пожилых граждан смогут получить солидную прибавку к пенсии. По данным Минтруда РФ, речь идет о пенсионерах, у которых есть степень доктора наук и одновременно звание профессора.


Как сообщает Primpress, указанной категории граждан необходимо обратиться в отделение ПФР по месту жительства. Для перерасчета пенсии должны быть соблюдены определенные условия. В частности, пенсионерам придется отказаться от любых подработок. В том числе помехой может стать статус индивидуального предпринимателя (ИП) и любая деятельность на основании трудовых и гражданско-правовых договоров.

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Ранее стало известно, что в России пенсия может стать неприкосновенной для взыскания долгов. Соответствующее предложение рассматривает профильная комиссия при правительстве РФ. При этом в законопроекте есть определенные исключения. В частности, долги по ЖКХ, материальный ущерб после совершения преступления, административные и судебные штрафы все равно должны погашаться за счет пенсионных выплат, напоминает Nation News.

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Источник: ura.news
Фото: pixabay
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