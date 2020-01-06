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Башкирия получит из федерального бюджета более 185 млн рублей на пристрой к онкодиспансеру

Добавлено: 06.01.20
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Рубрика: Экономика
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Башкирия получит из федерального бюджета более 185 млн рублей на пристрой к онкодиспансеру

Башкирия получит 185 млн 735 тыс. рублей федеральных субсидий на строительство Республиканского клинического онкологического диспансера.

Башкирия получит 686 млн рублей на строительство пристроя к онкодиспансеру в Уфе

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Премьер-министр страны Дмитрий Медведев утвердил адресное распределение средств, предоставляемых в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Документ опубликован на сайте кабмина.

Федеральная казна софинансирует капитальные вложения региона в строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу. Он должен быть введен уже в наступившем году.

Также стало известно, когда завершат строительство пристроя к хирургическому корпусу Республиканского онкодиспансера.
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Источник: ufa.rbc.ru
Фото: сайт Госкомстроя РБ
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