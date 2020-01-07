Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии увеличили пособия приемным и патронатным родителям

В Башкирии увеличили пособия приемным и патронатным родителям

Добавлено: 07.01.20
Просмотров: 69
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии увеличили пособия приемным и патронатным родителям

В пресс-службе Курултая Башкирии передали, что сегодня вступил в силу закон, который предусматривает рост пособий приемным и патронатным родителям.


По данным председателя регионального парламента Константина Толкачева, инициатива направлено на стимулирование развития семейных форм устройства сирот. 

Стало известно, кто с 1 января 2020 года получит солидную прибавку к пенсии

Читайте также:

Стало известно, кто с 1 января 2020 года получит солидную прибавку к пенсии
«Подобная индексация проводится в республике регулярно. Наиболее ощутимый рост пособий произошел в 2018 году, когда решением Государственного Собрания пособия были увеличены сразу на 16 процентов. Индексация с января 2020 года, как и в прошлом году, составила 4 процента», – пояснил он.
Толкачев также сообщил, что размеры пособий зависят от состояния здоровья детей, от вида приемной или патронатной семьи. По его словам, максимальное ежемесячное пособие с учетом индексации составляет сегодня 11 699 рублей на одного ребенка, минимальное – 6 604 рубля на одного ребенка.

Всего в бюджете на реализацию закона предусмотрено 68 млн рублей. 
Читать дальше...

 Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В России увеличится размер пособия для беременных
Общество
В России увеличится размер пособия для беременных
Индексация детских пособий с 1 февраля 2019 года: размеры выплат в Башкирии
Экономика
Индексация детских пособий с 1 февраля 2019 года: размеры выплат в Башкирии
В Башкирии увеличился размер детских пособий
Экономика
В Башкирии увеличился размер детских пособий
В Башкирии будут увеличены на 4 процента размеры пособий приемным и патронатным семьям
Общество
В Башкирии будут увеличены на 4 процента размеры пособий приемным и патронатным семьям
В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
Общество
В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
В Башкортостане проиндексируют детские пособия
Общество
В Башкортостане проиндексируют детские пособия
Размер декретных для работающих россиянок вырастет до 282 тысяч рублей
Общество
Размер декретных для работающих россиянок вырастет до 282 тысяч рублей
В Башкирии увеличено ежемесячное пособие на ребенка
Общество
В Башкирии увеличено ежемесячное пособие на ребенка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: