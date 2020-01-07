В Башкирии увеличили пособия приемным и патронатным родителям

«Подобная индексация проводится в республике регулярно. Наиболее ощутимый рост пособий произошел в 2018 году, когда решением Государственного Собрания пособия были увеличены сразу на 16 процентов. Индексация с января 2020 года, как и в прошлом году, составила 4 процента», – пояснил он.
Толкачев также сообщил, что размеры пособий зависят от состояния здоровья детей, от вида приемной или патронатной семьи. По его словам, максимальное ежемесячное пособие с учетом индексации составляет сегодня 11 699 рублей на одного ребенка, минимальное – 6 604 рубля на одного ребенка.