В Башкирии увеличили пособия приемным и патронатным родителям

В пресс-службе Курултая Башкирии передали, что сегодня вступил в силу закон, который предусматривает рост пособий приемным и патронатным родителям.





По данным председателя регионального парламента Константина Толкачева, инициатива направлено на стимулирование развития семейных форм устройства сирот.

«Подобная индексация проводится в республике регулярно. Наиболее ощутимый рост пособий произошел в 2018 году, когда решением Государственного Собрания пособия были увеличены сразу на 16 процентов. Индексация с января 2020 года, как и в прошлом году, составила 4 процента», – пояснил он.





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Толкачев также сообщил, что размеры пособий зависят от состояния здоровья детей, от вида приемной или патронатной семьи. По его словам, максимальное ежемесячное пособие с учетом индексации составляет сегодня 11 699 рублей на одного ребенка, минимальное – 6 604 рубля на одного ребенка.Всего в бюджете на реализацию закона предусмотрено 68 млн рублей.