В Уфе на базе Северного автовокзала будет построена транспортная система московского образца

На собрании Правительства республики было решено задействовать пустующие здания Северного автовокзала для развития современной транспортной системы. Такая система будет построена по московскому образцу. Радий Хабиров поддержал данную инициативу.







На дороги республики планируется ввести интеллектуальную транспортную систему. Проект будет включать в себя установку 134 светофоров, которые умеют определять заторы и распределять потоки. Также будет введено 19 «умных» дорожных знаков, определяющих скорость потока; 6 пунктов весогабаритного контроля; а также 56 специальных камер. Видеокамеры способны сами отслеживать нарушения стоянки и парковки.



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Для контроля работы высокотехнологичных приборов нужно большое здание. Как раз для такого и решили использовать Северный автовокзал. Для реализации проекта будет выделен 1,1 млрд рублей.